El presidente Iván Duque realizó ayer, como mandatario, su última intervención ante el Congreso en pleno. Y lo hizo ante un Legislativo en el que él ya no tiene mayorías.



Durante más de 40 minutos el jefe de Estado les habló a los 295 congresistas presentes en el Capitolio, a quienes les hizo un balance de lo que han sido estos cuatro años de su gobierno, de las dificultades que tuvo, pero también de lo que logró.



El mandatario inició su intervención “agradeciendo a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá” por haberlo guiado durante estos cuatro años.



Duque llegó acompañado de sus ministros y sus funcionarios más cercanos. Fue un discurso que estuvo marcado por aplausos, pero también por los abucheos. Fue un verdadero pulso.



Cuando Duque llegó lo recibieron muchos congresistas con imágenes de líderes sociales y excombatientes asesinados. Claro que los congresistas del Centro Democrático también llevaron sus propios carteles.



A la siguiente administración

“Propusimos transformar positivamente a Colombia y prepararla para los retos del futuro, sobre las bases de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Hemos cumplido”, dijo.



Tras esto, el mandatario destacó que durante su administración tuvo que afrontar la pandemia, por lo que “atravesamos como Nación por la mayor crisis de la historia reciente de la humanidad, que a su vez nos trajo efectos devastadores”.



En ese sentido, recordó que estuvo presente durante 30 meses de los 48 meses de su gobierno, siendo el reto más grande que haya enfrentado Presidente colombiano alguno.



A ello sumó la crisis migratoria venezolana, el huracán Iota que golpeó nuestro territorio, “oleadas de violencia que pretendieron bloquear el país afectando los derechos de millones de personas” y el haber recibido “un tenebroso” panorama de crecimiento de los cultivos ilícitos, entre otros.



“Gobernamos ante todos estos desafíos con fe y coraje. Nada nos detuvo en el camino de transformar el país”, dijo Duque tras reiterar que hoy Colombia ha puesto primero a la equidad, logró hitos históricos en el gasto social, avanza en educación, incluyendo la educación universitaria pública gratuita y tiene la mayor cobertura de salud en su historia.



“Hoy nuestro país consolida políticas para derrotar el hambre y la desnutrición, crece en generación de energías renovables, es ejemplo de política migratoria, lidera la acción climática en la región, avanza en su infraestructura y crea oportunidades con la Paz con Legalidad”, dijo.



“Este proceso de equidad nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo, sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños”, destacó.



Esto generó una dura silbatina contra el mandatario de parte de los congresistas del Pacto Histórico, que incluso le gritaron mentiroso. Otros sectores lo aplaudieron.

El presidente saliente del Senado, Juan Diego Gimes, debió intervenir.



Duque señaló que en ese mismo compromiso, honrando los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, se brindó todo el apoyo necesario a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la verdad.



“No existe causa objetiva alguna que justifique un crimen, mucho menos apelando a falsas teorías que adecuan de manera amañada la palabra revolución”, enfatizó el mandatario. Y otra vez aplausos y rechiflas, que se repitieron varias veces.



En su intervención, Duque igualmente destacó lo que se hizo en materia de inversión social, gracias a la cual se llegó con techo digno a millones de hogares, la asignación de 194.000 subsidios VIS, la creación de las transferencias monetarias extraordinarias, la implementación del esquema de devolución del IVA y el lanzamiento de Ingreso Solidario.



El Presidente, en su discurso, señaló los hechos de su gobierno y dentro de ellos Compromiso por Colombia, proyecto clave para la tarea de reactivar el país.

Obviamente que también se refirió a lo logrado en materia de transición energética y recordó que se está pasando de 28 megavatios a 2.800 de capacidad instalada, para finales de este año 2022.



Igualmente resaltó los logros de la denominada economía naranja, pero también advirtió sobre los riesgos que se ven en el horizonte en materia de cambio climático.



En lo que tiene que ver con el narcotráfico, no solo dijo que es un enemigo de la biodiversidad y de nuestra población, sino que, al lado de la corrupción y los grupos armados ilegales, son los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales. Y, de nuevo, otro pulso entre rechiflas y aplausos.



También recordó que 1,2 millones de venezolanos ya son parte del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. “A ellos, y a todos los venezolanos, les decimos que aquí estamos quienes creemos en las instituciones, y que son las elecciones libres la única manera como debe retornar la esperanza a Venezuela”, dijo.



Pero Duque también aprovechó su discurso ante el Congreso para enviarle un mensaje al nuevo gobierno y empezó por desearle “éxito en su gestión” a la nueva administración, y en ese sentido afirmó que el próximo 7 de agosto, cuando recupere su condición de ciudadano, “mi voz estará siempre atenta para construir y edificar soluciones” para el país.



“Es con hechos, con decencia, con patriotismo o con lealtad a la República como he gobernado a Colombia”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA