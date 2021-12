El 7 de agosto de 2022 Iván Duque terminará su mandato como presidente de Colombia. En entrevista con RTVC, el jefe de Estado mencionó qué será lo último que hará cuando finalice su periodo.



“En agosto del año entrante yo les voy a dejar una carta a los colombianos. Una carta en la que les quiero decir: me dieron el honor más grande, que es presidir este gran país. Y yo me presenté con 203 propuestas, acá les quiero contar las que se cumplieron y las que no se cumplieron y por qué no se cumplieron”, señaló el presidente.



Duque expresó que durante su campaña política llegó con 203 propuestas: "Hoy le puedo decir con orgullo, de esas 203 propuestas hay más de 190 que han culminado o están en ejecución para culminarse antes de agosto del 2022. Eso para mí es más importante que cualquier encuesta”, dijo el mandatario.



Por otro lado, el presidente Duque anunció este viernes que a partir del 2022 quedan eliminados por completo los cobros de los servicios de roaming internacional pospago entre los países que integran la Comunidad Andina (CAN).



“A partir de este año que empieza, ya podemos decir que quedan eliminados por completo los cobros de roaming, es decir, alivio para los bolsillos, pero también una forma de integrarnos entre nuestros países”, precisó el jefe de Estado.



De esta forma, agregó, “estamos uniéndonos entre los países andinos: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia sin roaming, unidos en la conectividad de la tecnología para reforzar el principio creador de la Comunidad Andina de Naciones”.

POLÍTICA

