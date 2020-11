'Estamos trabajando por tener una carta ambiental Andina': Duque

El presidente Iván Duque declaró este domingo que Colombia está trabajando desde la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para fortalecer las relaciones comerciales de la región y para tener pronto una carta ambiental Andina.

El Mandatario, que llegó a Bolivia para asistir a la posesión del residente Luis Arce, se reunió en La Paz con el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, y con el Rey Felipe VI de España.



El Presidente Duque declaró que Colombia, que asumió la presidencia pro tempore en julio pasado, está promoviendo el reforzamiento de la integración y el mes pasado propuso la carta ambiental Andina en la reunión ministerial de la CAN.



“Estamos trabajando con el Secretario de la CAN (Jorge Hernando Pedraza) para muy pronto sacar la Carta Ambiental Andina, donde tengamos temas como lucha contra la deforestación, el acceso, además de la transición energética, con energías renovables no convencionales, los temas de economía circular y también la protección de ecosistemas de alta montaña o páramos”, precisó el Presidente Duque.



Recordó que “Colombia ostenta hoy la presidencia de la CAN. En esa presidencia pro tempore estamos mejorando las relaciones comerciales. También la integración desde el punto de vista de telecomunicaciones y también habiendo coordinación para enfrentar el covid-19”.

Argentina y España

Tras entrevistarse con el Presidente de Argentina y con el Rey de España, el Jefe de Estado colombiano afirmó que fueron “dos reuniones bilaterales muy productivas”.



“Estamos hablando de aumentar el comercio entre los dos países. Colombia ha seguido exportando de manera incremental hacia Argentina. También Colombia está recibiendo inversión desde la Argentina supremamente relevante. Entonces creo que hay una agenda bilateral también por seguir afianzando eso”, expresó.



En cuanto al encuentro con el monarca español, el presidente Duque manifestó que se habló de la “coordinación y el aprendizaje que hay en este momento frente a la pandemia” y también de “seguir movilizando inversión española hacia Colombia” y de “abrir acceso a los productos colombianos en España”.



“Pero también quiero destacar se va a materializar en los próximos días un aporte muy de cooperación de España hacia Colombia para atender la situación de migrantes en las zonas de frontera”, informó el mandatario y consideró que “es una agenda que avanza muy bien”.



En la reunión participaron la Canciller Claudia Blum y el Vicepresidente Segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, entre otros.



Esta fue la primera salida internacional presencial de Duque tras la llegada del covid-19 a Colombia.



