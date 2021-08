Hemos estado expuestos a provocaciones de la dictadura en Venezuela: Duque

El presidente Iván Duque calificó este domingo como una nueva "provocación", por parte de la "dictadura en Venezuela", los hechos ocurridos el pasado 24 de agosto cuando dos militares venezolanos armados ocuparon "de manera arbitraria" una embarcación colombiana civil de nombre 'El Guainiano', con ciudadanos colombianos a bordo y que se encontraba amarrada a la ribera colombiana del río Negro, que delimita el departamento de Guanía (en Colombia) con el estado de Amazonas (Venezuela).



"Nosotros hemos estado expuestos constantemente a provocaciones de la dictadura en Venezuela, por eso se ha obrado siempre con profesionalismo. No solamente para proteger a nuestros ciudadanos sino nuestra soberanía", aseguró el mandatario.



Seguidamente apuntó que siempre el Gobierno ha tenido "precaución en no caer en las provocaciones", pues señaló que detrás de eso hay interés de "generar incidentes bélicos".



Por eso, fue enfático en que seguirán defendiendo a los ciudadanos, las embarcaciones y fronteras.



Por su parte, la Cancillería puso en conocimiento de la comunidad internacional este hecho que calificó como una "flagrante violación del derecho a la libre navegación, establecido en el Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes con Venezuela de 1941 y de abuso contra ciudadanos colombianos que transitaban por el Río Negro".



El Ministerio de Relaciones Exteriores también alertó por la reiteración de este tipo de hechos violatorios, "no solo de los derechos de nuestros connacionales que transitan cotidianamente por los diferentes ríos comunes que comparten límite con Venezuela, sino de tratados bilaterales vigentes".



Según el Gobierno, la oportuna intervención de la Armada Nacional evitó que se cometieran atropellos contra los ciudadanos nacionales y la pérdida de la embarcación y de las mercancías, como ya ha ocurrido en el pasado en eventos similares.

