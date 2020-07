Duque: esta semana se le entregan otros 300 ventiladores a Bogotá

El presidente Iván Duque prácticamente le puso fin a la polémica que desató la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con sus críticas a la demora en la entrega de los ventiladores para las unidades de cuidados intensivos.



El jefe de Estado anunció que esta misma semana se le entregará al Distrito un total de 300 de estos aparatos, claves para salvar las vidas de las personas que requieren de atención en unidad de cuidados intensivos por causa del coronavirus.

El anuncio lo hizo este martes al recibir 234 de estos equipos que llegaron al país para ser entregados en diversas zonas.



Duque recordó que hoy el país ha gestionado 4.658 ventiladores, de los cuales 2.767 han sido adquiridos por el Ministerio de Salud, 1.691 por el Fondo de Emergencias y 200 que fueron donados por el Gobierno de Estados Unidos.



Dijo que hasta ahora han llegado 877 ventiladores, en julio se esperan 2.094 y en agosto, 977. Y hay instrucción para adquirir 1.509 más.



De todas maneras, el mandatario, sin mencionar a nadie, dijo: “Aquí tenemos todos que ponernos la camiseta de trabajar por nuestro país”, todos con un solo propósito.

“Aquí no hay espacio para ningún liderazgo individual, estamos todos como nación trabajando con un solo propósito”, destacó el jefe de Estado.



También insistió en que si bien para algunos conseguir los ventiladores “pareciera una tarea fácil, pero no, no ha sido así”.



"Este no es un momento de la historia para señalarnos, porque yo parto de la base que todos los colombianos tenemos la mejor voluntad para enfrentar esta situación", agregó el mandatario.



De acuerdo con Duque, a Bogotá ya se le habían entregado 125 ventiladores, por lo que con los 300 que se le darán esta semana quedarán 425. El Gobierno Nacional se comprometió con la alcaldía de la capital a darle 722.

