'Discursos populistas y facilistas apelan a la xenofobia': Duque

Dos días después de un hecho lamentable en el que murió un patrullero en Bogotá, a causa de un disparo propinado por un joven que estaba acompañado por un migrante venezolano, lo cual provocó un revuelo en el país al sumarse las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, el presidente Iván Duque participó este viernes en un evento organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para hablar sobre el Estatuto de protección a los migrantes venezolanos.

(Puede leer: Marta Lucía Ramírez responde a quienes se burlaron por caerse en buque)



Sin mencionar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el mandatario señaló que "muchas veces, los discursos populistas, facilistas y demagógicos apelan a la xenofobia, a la estigmatización, al rechazo, al tratar de señalar que las conductas obedecen según la nacionalidad".



En este mismo sentido, dijo que "no hay nada más peligroso y grave que ver el discurso xenofóbico, que, además no solamente es carente de sentimientos, sino que muchas veces termina generando sentimientos de violencia".



El Presidente agregó que "no puede hacerse una estigmatización generalizada porque esta es partera de nuevas violencias”, puntualizó.



(Le sugerimos: Los inquietantes señalamientos de Claudia López)



Seguidamente, agregó que "los migrantes venezolanos son gente de bien, que ha salido con inmenso dolor. Y si hay alguno que viola la ley de cualquier país al cual ha llegado como migrante, le tiene que proceder la máxima sanción posible".



"No somos un país rico, pero no por ello podemos rechazar", sentenció el Jefe de Estado.

No puede hacerse una estigmatización generalizada FACEBOOK

TWITTER

El Jefe de Estado además se refirió a las ventajas que traerá este Estatuto, con el cual, señala, "estaremos corrigiendo muchísimas cosas en aras de ser un referente para la humanidad". Asimismo, enfatizó en que los migrantes han enriquecido a muchos países, y que esto será una oportunidad para el futuro del país.



(En otras noticias: Gobierno le responde a C. López tras pedir garantías para bogotanos)



El Estatuto Temporal de Protección permitirá regularizar a la población venezolana radicada en Colombia y a quienes ingresen con vocación de radicarse temporalmente en el país.



De este modo, crearán un registro que permita caracterizar e identificar a los beneficiarios y que se convierta en modelo internacional para la regularización e inclusión en el contexto de grandes flujos migratorios.



Con este Estatuto se va a estandarizar un único mecanismo de regularización para ciudadanos venezolanos (aparte de la visa), como medio para acceder a empleo, educación, salud, servicios bancarios, servicios entre otros.



El Gobierno señala que, al ser gratuito, "se van a superar las barreras de acceso que tienen los mecanismos vigentes, como costos y requisitos de visa, requisito de pasaporte y temporalidad, requisito de oferta laboral, etc".



(No se quede sin leer: 'Ser presidente tras una pandemia no puede ser solo querer serlo')

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET