El presidente Iván Duque aseguró este miércoles que Colombia no quiere ser parte de un problema geopolítico relacionado con las tensiones que se viven en este momento en Europa del Este.



Así lo señaló el mandatario en una declaración desde Luxemburgo, al iniciar una visita a Europa que también incluye a Francia, Bélgica y Países Bajos.

“Nosotros no queremos formar parte de una batalla geopolítica, porque lo que está sucediendo en Venezuela no es una batalla geopolítica; es una situación propiciada por un régimen brutal que está recibiendo y albergando a los asesinos más violentos de la historia de Colombia”, dijo el mandatario.



Agregó que “Colombia también tiene una relación diplomática con Rusia y la hemos tenido durante mucho tiempo”. Hay que recordar que en este momento hay una situación tensa entre Rusia y Ucrania, en la cual están interviniendo algunas países de Europa y Estados Unidos.



“Pero si algo debemos hacer es desagregar la situación con Venezuela. Claramente lo que hay en Venezuela es una dictadura”, señaló Duque en Luxemburgo tras insistir que el régimen del país vecino ha estado violando la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establece que ningún país debe brindar refugio a grupos terroristas.



De todas maneras el mandatario nacional recordó que esta semana la Embajada de Rusia en Bogotá manifestó “que no se utilizará la ayuda militar rusa a Venezuela para atacar a Colombia y esperamos que así sea el caso”.



Pero a renglón seguido agregó que “debemos ser lo suficientemente conscientes como para denunciar la dictadura más brutal de Latinoamérica”.



