Duque: 'Los bloqueos no son un tema de negociación ni de trueque'

El presidente Iván Duque le cerró este jueves la puerta a cualquier posibilidad de que el tema de los bloqueos de vías haga parte de un eventual proceso de negociación con quienes están participando de las protestas.



Iván Duque habló sobre el Paro nacional Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Para el mandatario, los bloqueos no son protesta pacífica, sino que realmente son una agresión a los derechos de toda una nación.



Explicó que buscan desabastecer, afectar el aparato productivo, al tiempo que generan pérdidas de empleo y pérdidas de capital, por lo que dijo que una de las tareas es que esas obstrucciones de vías se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos.



Duque destacó que si bien el Gobierno ha dicho con mucha claridad que hay un espíritu dialogante para la construcción de acuerdos, también se debe ser absolutamente rigurosos en que no puede mediar en ningún tipo de situación una vía de hecho, una obstrucción, una afectación a los derechos de los demás.



"Por eso los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque y mucho menos de transacción", dijo el jefe de Estado.



El mandatario aseguró que tales obstrucciones de carreteras tienen que ser rechazadas por todo el mundo, y a renglón seguido hizo una reflexión en el sentido de que no será este el último paro que se viva en el país, sobre todo cuando llevamos décadas de historia de este tipo de expresiones sociales.



"Los bloqueos son una herramienta que no ayuda, que afectan y que merecen siempre el rechazo y la actuación decidida de todas las autoridades, que involucra también la responsabilidad de alcaldes y gobernadores, del aparato judicial, de la propia Fiscalía, de las autoridades de policía y las autoridades militares", señaló el mandatario.



