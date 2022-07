El presidente Iván Duque participó este jueves en la inauguración del corredor vial Chirajara- Fundadores, que son más de 83 kilómetros de carretera, en la vía Bogotá-Villavicencio, que requirieron una inversión superior a los 3 billones de pesos.



En su declaración a los periodistas, el jefe de Estado dijo que se trata de muchos kilómetros de doble calzada, segunda calzada. "Estamos hablando de túneles, viaductos, es realmente un milagro de la ingeniería colombiana", dijo.

El mandatario anticipó que en estas últimas semanas de su gobierno se van a entregar ocho vías más de cuarta generación.



El jefe de Estado recordó que este gobierno ha hecho mucho por los Llanos Orientales y en ese sentido recordó que ya se entregó la transversal del Sisga, este proyecto Chirajara-Fundadores y mencionó Villavicencio- Yopal, que se entregará en pocas semanas.



"Mi mayor deseo para esta región es que pueda tener un modelo de convivencia entre todas las fuentes energéticas y también en la despensa que es. En la medida que haya certidumbre sobre el sector hidrocarburos y sobre las energías renovables no convencionales, este departamento seguirá siendo potencia energética", dijo.



"En la medida que haya certidumbre sobre la inversión en el campo de largo plazo, industrial, agroindustrial y también con la vocación de asociar a los pequeños productores, el Meta seguirá siendo un departamento con gran capacidad para incidir en sobre el futuro de nuestro país", reseñó Duque.



Y Duque no desaprovechó para halar sobre su mensaje al próximo gobierno en el tema de las finanzas. "Nosotros estamos dejándole al gobierno siguiente, no solamente muy resuelta la situación financiera, sino la situación de futuro", dijo.



El mandatario enfatizó en que será el próximo gobierno el que tenga que tomar una decisión sobre si se sigue con el modelo actual o se toma una decisión distinta en lo que tiene que ver con el tema energético.



"Yo creo que el hecho de tener a Ecopetrol con el grupo ISA adentro puede abrir una posibilidad hacia el futuro para que ese grupo se pueda hacer a la electrificadora y pueda consolidar lo que es generación y también lo que es comercialización si se hacen los ajustes de ley", destacó Duque.



REDACCIÓN POLÍTICA