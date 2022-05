El presidente Iván Duque se refirió en la tarde de este martes a la eventual compra del avión presidencial de Ecuador. En diferentes medios se había planteado que Colombia lo iba a adquirir.



Duque explicó que Colombia tiene aviones de servicio de la Fuerza Aérea que ya son muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto.

"Seguir operando más allá del tiempo prudente esos aviones puede ser exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia", dijo el mandatario.



En ese sentido explicó que en el presupuesto del año pasado se asignaron recursos para hacer un evaluación y adelantar negociaciones que puedan permitir hacer esa sustitución en los mejores precios para nuestro país.



Explicó que en ese camino se sostuvieron conversaciones con Ecuador sobre un avión que ellos tienen la disponibilidad.



"Pero quiero ser enfático en esto, no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno". Señaló el mandatario.



Duque dijo que la decisiones dejar a listos los estudios y las opciones y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión.



"Es absolutamente claro que aviones que tiene 40 y 45 años para ese tipo de servicios representan un riesgo y ese riesgo se hace inminente a partir del 2023" agregó Duque, quien insistió en que la idea es dejar los estudios para que el próximo gobierno tome la decisión. "Ni hemos comprado ni hemos pagado ningún avión", insistió.



