Gobierno denunciará internacionalmente reclutamiento de menores

El presidente Iván Duque anunció este sábado que el Gobierno denunciará internacionalmente el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados en el país.

“vamos a denunciar ese delito internacionalmente, vamos a enfrentarlo, y vamos, todos los colombianos, a rechazar categóricamente esa práctica” del reclutamiento forzado de menores", dijo el mandatario durante la ceremonia de reconocimiento de tropas del nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Duque aseguró que “nos duele profundamente cada vez que un criminal pretende utilizar a los menores como escudos humanos, o pretende quitarles su inocencia para convertirlos en máquinas de guerra”, en referencia al uso que grupos disidentes de las Farc han hecho de niños reclutados en sus filas.



El presidente dijo que la Fuerza Pública no solamente tiene el deber de perseguir a los cabecillas de los grupos ilegales, sino también el del reclutamiento de menores. "No solamente lo vamos a denunciar, sino que vamos a seguir aplaudiendo los esfuerzos de recuperarlos de las garras del terrorismo”, dijo.



Según el mandatario, durante este año más de 170 niños han sido recuperados de este crimen en medio de distintas operaciones.



Dicha problemática ha vuelto a tomar relevancia en la opinión pública luego de que la semana pasada se conociera en el debate de moción de censura en el Senado contra el exministro de Defensa Guillermo Botero que el jueves 29 de agosto murieron 8 menores tras un bombardeo ejecutado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares (CCOES).



Se trató de una operación que buscaba dar de baja a Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho, jefe de la disidencia del frente séptimo de las Farc.



El país supo de la muerte de los menores más de dos meses después y no de boca del Gobierno. Botero presentó su renuncia al día siguiente del debate, la cual fue aceptada por el presidente Duque.



