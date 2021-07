Duque reitera que la Policía seguirá en Mindefensa

El presidente Iván Duque reiteró este jueves, un día después del informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde evidencia que hubo violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, que la Policía seguirá en la cartera del Ministerio de Defensa, pues así se ha hecho "exitosamente" por varias décadas.



(Puede leer: 'Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con criminalidad')

El mandatario aseguró que la Policía se encuentra en el Ministerio de Defensa hace más de 65 años, y esto es así pues cuando estaba en el Ministerio de Gobierno se vio sometida a "preocupantes presiones de carácter político en medio de las confrontaciones partidistas".



"Esta es una tradición de décadas, donde además nuestra propia Constitución reconoce la naturaleza civil de esta fuerza", apuntó el jefe de Estado.



Tras ello, el mandatario dijo que "ojalá" el informe hubiera mencionado con mayor contundencia la violación de derechos humanos derivados de los bloqueos y otras prácticas violentas.



(Además: El Gobierno le responde a Petro por llamar dictador a Duque)



"Nosotros reconocemos que este informe no es de carácter vinculante, pero esto no significa que no recibamos muchos de esos aspectos de manera constructiva", apuntó.



De otro lado, el Jefe de Estado le respondió a la alcaldesa de Bogotá Claudia López tras el anuncio que realizó la mandataria local acerca de que acogerá las recomendaciones que plasmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las manifestaciones.



“Yo no voy a entrar en controversias con gobernantes locales, la política exterior de Colombia la dirige el Gobierno Nacional nosotros tenemos una política de derechos humanos, tenemos además una institucionalidad sólida”, sostuvo Duque.



(Le sugerimos: Se desmaya maestra de ceremonias en transmisión oficial)



Tras ello sostuvo que "la Defensoría del Pueblo cumple su tarea además en Colombia a nivel territorial también hay personarías que cumplen ese tipo de tareas, yo creo que aquí no se trata de crear nuevas instituciones sino que las que tenemos obren con toda la claridad la independencia y la colaboración armónica entre poderes”.





POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET