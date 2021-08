La férrea defensa del presidente Duque a la ministra de las TIC

El presidente Iván Duque, en diálogo con la emisora Radio Guatapurí, de Valledupar, salió en la mañana de este jueves en defensa de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien ha resultado salpicada por cuenta del escándalo tras la contratación del consorcio Centros Poblados y la pérdida de $ 70.000 millones.



Se trata de un contrato que está destinado a construir 10.000 centros digitales en zonas rurales del país.



Le puede interesar: Anuncian moción de censura en la Cámara contra ministra Karen Abudinen

Karen Abudinen es una mujer honorable, una mujer trabajadora y es una mujer que ha tenido siempre como bandera la pulcritud FACEBOOK

TWITTER

"La ministra Karen Abudinen es una mujer honorable, una mujer trabajadora y es una mujer que ha tenido siempre como bandera la pulcritud y la gran capacidad ejecutiva en el sector público, y así lo ha demostrado", destacó el jefe de Estado.



Dijo que ella no solamente actúa con transparencia, sino que, además, tiene una política de cero tolerancia con la corrupción.



Para el mandatario es muy importante señalar esto, pues la ministra denunció las irregularidades que se presentaron en la adjudicación del contrato. En su opinión, esa denuncia es clave porque a partir de ella se abre el camino para la caducidad del contrato.

Facebook Twitter Linkedin

Karen Abudinen, ministra de las TIC. Foto: Mintic

Dijo que Abudinen avanzó en ese proceso en la medida que se "allegó información que después resultó falsa" y por ende lo que ella ha venido haciendo es presentando denuncias a los organismos de control e informando a la opinión pública que estará trabajando con toda su capacidad para recuperar los recursos que hicieron parte del anticipo que se le giró a las empresas.



En este caso se habla de que los contratistas presentaron documentación presuntamente falsa y que se necesitan recuperar 70.000 millones de pesos que se les dieron como anticipo.



"Nuestra labor como Gobierno Nacional con esa política que tenemos de cero tolerancia con la corrupción es llegar hasta el fondo. No solamente estamos trabajando con las autoridades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, sino que también hemos involucrado a organismos de seguridad e inteligencia de carácter internacional para entender quiénes articularon semejante operación fraudulenta", destacó el jefe de Estado.

Acompañamos a la ministra Karen Abudinen en esta tarea de encontrar quién está detrás de esto y que se logre la recuperación inmediata de los recursos del anticipo FACEBOOK

TWITTER

Duque dijo que la tarea no solo será recuperar los recursos del anticipo, "que los vamos a recuperar y que no vamos a descansar hasta recuperarlos", sino que se va a destapar completamente esta red de corrupción.



El mandatario destacó los buenos lazos que se tienen con organismos de inteligencia de Estados Unidos para detectar quiénes están detrás de esta operación.



Duque dijo que el Gobierno está a la espera de la audiencia de caducidad, a fin de que se declare la misma, y al mismo tiempo se van a perseguir todos los activos que sean necesarios para recuperar los recursos del anticipo.



"El mensaje es claro, acompañamos a la ministra Karen Abudinen en esta tarea de encontrar quién está detrás de esto y que se logre la recuperación inmediata de los recursos del anticipo", dijo Duque tras destacar nuevamente el talante de la ministra.

En EL TIEMPO

Precisamente en entrevista con EL TIEMPO, publicada el domingo pasado, el presidente Duque también se había referido a este caso.

​

"Aquí hemos visto una posición no solamente vertical, sino también comprometida de la ministra Karen Abudinen de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ella ya tomó una decisión con respecto al contrato y fue la primera vez que se usó esa figura contractual de prácticamente terminarlo y con un régimen sancionatorio. Ella ha tomado las decisiones de carácter administrativo para que se remuevan personas frente a las cuales se puedan generar líneas de responsabilidad por la supervisión que tuvieron en la adjudicación de ese contrato. Y, lo más importante, también toda la colaboración que se está llevando a cabo con las autoridades, con la Policía y la Fiscalía para establecer cuáles pueden ser los nexos entre las personas que permitieron esa documentación fraudulenta y los giros que se derivaron", dijo Duque.



"Mi mensaje aquí es muy claro: aquí no vamos a descansar hasta encontrar los culpables de ese acto fraudulento, y tenemos que llevar esas personas a la cárcel, porque estas son el tipo de cosas que no pueden suceder en nuestro país. Obviamente creo que hay cosas muy favorables que tenemos hoy en términos de trazabilidad y coordinación con las distintas agencias. Hoy en día están colaborando no solamente la Fiscalía y la Policía, sino también la Dian, la Uiaf y se está buscando colaboración internacional para entender los giros que salieron del país, dónde se hicieron, quiénes eran los representantes legales y cuáles eran las empresas. Aquí no vamos a descansar hasta que no se aplique todo el peso de la ley. Nosotros tenemos una política de cero corrupción en este gobierno. Aquí hemos tomado medidas tan importantes como, por ejemplo, que se acabó la casa por cárcel para personas condenadas por corrupción; se sacaron adelante los pliegos tipo; las normas que hacen obligatorias y públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios del Estado; las que hacen obligatorio y público los conflictos de interés de los altos funcionarios del Estado, y, en adición a esto, estamos tramitando en el Congreso en este momento una norma para que las empresas que a través de velo corporativo propicien actos de corrupción no solamente no puedan volver a contratar con el Estado, sino que haya una acción penal dirigida también a sus gestores, dueños y promotores. Aquí no vamos a descansar hasta que no se aplique todo el peso de la ley", agregó el mandatario en la entrevista con este diario.



Le puede interesar: Uribe 've con interés que esté dispuesto a buscar la candidatura': Zuluaga