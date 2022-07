El próximo 7 de agosto, el presidente Iván Duque entregará su cargo al presidente electo, Gustavo Petro. Una duda que ha salido a relucir en medio de la campaña presidencial es si a los ex presidentes de la República se les paga algo por haber tenido el cargo. La respuesta es sí: reciben una pensión vitalicia, aunque deben cumplir con algunos requisitos.



Así se establece en el artículo 2 de la Ley 48 de 1962: “Todo ex presidente de la República tendrá derecho a disfrutar de pensión vitalicia o pensión de vejez, igual al 75 % de su último sueldo mensual, si ha permanecido al servicio del Estado durante 20 años continuos o discontinuos y si ha cumplido 50 años de edad”,



Actualmente, los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y César Gaviria tienen esta pensión, así como las viudas de varios ex mandatarios fallecidos.



El actual mandatario tiene 45 años, por lo que aún le hace falta cumplir uno de los requisitos: llegar a los 50 años.



En cuanto a su trabajo al servicio del Estado, hay que decir que Duque, antes de ser presidente, desarrolló una carrera en el sector público como asesor del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos y también en el de Álvaro Uribe Vélez. Y en el año 2014 se vinculó al Legislativo como senador electo por el partido Centro Democrático.



Posteriormente, en el año 2018, después de ganarle en las urnas al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, Iván Duque fue electo como presidente de la República.



Por lo que, en suma, el actual jefe de Estado tendría el tiempo exigido por la ley para tener la pensión vitalicia.



“La pensión de los ex presidentes de la República equivaldrá a la asignación mensual que por todo concepto corresponda a los senadores y representantes”, señala el artículo 3 de la Ley 48 de 1962.



Es decir, que si Duque accediera actualmente a su pensión, el valor estaría alrededor de los 34'417.000 pesos, cifra que corresponde al salario de un congresista de la República y es la que reciben los actuales expresidentes.



En ese sentido, Gustavo Petro tendrá también pensión vitalicia una vez concluya su mandato.



REDACCIÓN POLÍTICA