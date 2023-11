Iván Duque critica al presidente Petro por llamar a consultas a embajadora en Israel

Después de que el presidente Gustavo Petro anunció su llamado a consultas de la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, el exmandatario Iván Duque lanzó una dura crítica en su cuenta de X.



El antecesor del presidente Petro señaló que esta decisión es el paso previo a romper relaciones con ese país.



"Llaman Nazis a los judíos, dicen que Hamás es creación de Israel, no rechazan el terrorismo, buscan justificación política a los crímenes cometidos contra civiles indefensos y ahora llaman a consultas a la embajadora en Israel", escribió en su cuenta de X.



Luego, agregó: "Es el preludio de el camino antisemita de romper relaciones con el país agredido por las bestias de Hamás. Otra conducta TORPE (sic)".



El presidente Petro realizó el anuncio en la tarde de este martes en un trino. El jefe de Estado hizo referencia a un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, que incluyeron un bombardeo a un campo de refugiados.



"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", fue el corto mensaje del mandatario tras conocerse la acción militar que afectó el campo de Jabaliya, hechos que dejaron como resultado 50 muertos y más de 150 heridos.

Días atrás el expresidente Duque ya se había referido al primer mandatario. Lo hizo luego de que Petro publicó en su cuenta de X: "Hamás es el invento de la Mosad (agencia de inteligencia exterior israelí) para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo".



"Es TORPE decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987. Es TORPE no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos (sic)", dijo Duque el pasado 14 de octubre.

