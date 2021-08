Duque critica a López por 'comando contra delincuencia de migrantes'

El presidente Iván Duque criticó este jueves la propuesta de la alcaldesa Claudia López de crear un comando especial para combatir bandas conformadas por migrantes en Bogotá.



Asunto que horas después fue desautorizado por el Gobierno Nacional, a pesar de que en la mañana del miércoles sostuvieron un consejo de seguridad entre las autoridades de la capital y Migración Colombia, donde hablaron sobre la migración y la seguridad.

“Uno no puede llamar a ciertas formas de delincuencia, delincuencia migrante, eso no es preciso”, sentenció este viernes el presidente en una declaración a medios.



Tras ello, el mandatario resaltó la puesta en marcha de una "política migratoria fraternal", que se centra en el Estatuto Temporal de Protección, con el cual esperan darle un estatus de protección temporal a cerca de 1.8 millones de venezolanos.



“¿Para qué sirve también ese estatus? Para que tengamos antecedentes, para que tengamos la posibilidad de identificar en caso de que alguno de ellos vaya en contra de la justicia colombiana”, aseveró.



Duque reiteró que los migrantes que cometan delitos en el país deberán ser expulsados y si tienen estatus migratorio deberán ser judicializados.



“Extranjero migrante que esté en Colombia, que viole la ley colombiana, pues será expulsado de nuestro país y si tiene además estatus migratorio, pues será procesado también en las instancias judiciales”, afirmó.



Pero sentenció que esto no implica que se crea un comando específico para la delincuencia de migrantes.



Finalmente, insistió en que la labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean nacionales o extranjeros, y no se puede hacer una segmentación.



Horas antes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tildó de un "gran error" la decisión que tomó el Gobierno de rechazar el comando especial para identificar a los ciudadanos extranjeros que están delinquiendo en la ciudad.



Aunque la mandataria capitalina dijo acoger y respetar la posición del Gobierno nacional, manifestó que no la comparte.



“Nos parece equivocada, nos parece que es permitir no solo el asalto a la seguridad sino a la buena fe de los colombianos y los bogotanos”, señaló.



Claudia López sostuvo que “creer que los criminales van a ir a la oficina de Migración en la 100 con 15, en el norte de Bogotá a identificarse para que los llevemos a la cárcel es un acto, cuando menos, de inocencia enorme que termina generando más impunidad, más zozobra”.

