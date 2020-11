¿Cómo va el rating del programa diario del presidente Iván Duque?

Uno de los aciertos del presidente Iván Duque cuando arrancó la pandemia fue la forma como empezó a comunicar a los ciudadanos cada una de las medidas que estaba tomando el Gobierno Nacional. Día a día, a las 6 de la tarde, el jefe de Estado conduce el programa ‘Prevención y Acción’, en el que explica, junto con su equipo de gobierno y expertos, las medidas.

Hasta el momento, el mandatario ha realizado más de 160 programas de este tipo, que además, en un principio, eran retransmitidos en vivo por los principales medios de comunicación. Con tantas veces al aire, Duque es el mandatario que más ha salido en transmisiones públicas diarias en la historia reciente del país, antes lo hacía semanalmente con sus Talleres Construyendo País.



No obstante, según analistas audiencias y expertos en comunicación consultados por EL TIEMPO, el programa de televisión del presidente Duque ya empieza a mostrar signos de desgaste.



El 24 de marzo - según números divulgados por RCN Radio a partir de cifras de ‘Rating Colombia’ - el jefe de Estado tuvo un rating de 17 puntos, mientras que este miércoles 24 de noviembre marcó apenas cinco puntos. Es decir, la audiencia cayó dos terceras partes.



Como lo expresó Camilo Granada, alto consejero para las comunicaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos, si bien el espacio creado por el Gobierno Nacional es una herramienta de información útil, “parte de la novedad del programa se está agotando porque le quedan pocas medidas por anunciar al Gobierno”.



“Ha sido no solo excesivo sino abusivo con las audiencias tomarse esa franja del prime que solo tiene una intención propagandística. Lo que se ve es que falta liderazgo en el Ejecutivo y ha sido reemplazado por el histrionismo, transmitiendo contenido que las personas no ven porque ya están cansadas”, le dijo a EL TIEMPO Mario Morales, analista de televisión y docente de la Universidad Javeriana.

Igualmente, desde la oposición consideran que este programa se ha convertido en “politiquería”, por lo que pidieron no seguirlo realizando.

"El Presidente no dice absolutamente nada ni técnico, ni científico. Es una abierta intervención politiquera, sin ética; es un detrimento patrimonial. Debe suspenderse esa intervención, y darse a la oposición el derecho a replicar", aseguró el presidente de la colectividad y actual concejal por Bogotá, Álvaro Argote.



Por su parte, ante las críticas, el presidente Duque afirmó que este “no es un programa de vanidad presidencial”.



“No es un programa de entretenimiento. Este es un programa de información y nosotros lo creamos con una sola idea: Dar información veraz, explicar las medidas del Gobierno”, dijo Duque.



El Jefe de Estado señaló que en el citado espacio han participado epidemiólogos, infectólogos, médicos, alcaldes, gobernadores, presidentes de otros países e integrantes de organismos internacionales.



