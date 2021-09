Así son las monedas protocolarias recubiertas en oro del Gobierno

La controversia por la adquisición de 1.409 monedas protocolarias -elaboradas en bronce y recubiertas en oro de 24 quilates- se da en medio de una coincidencia que seguro la hará más intensa: se da el mismo día en que el Jefe del Estado sancionará la reforma tributaria, una ley que en la práctica simboliza un apretón del cinturón para muchos sectores.



De este argumento es que se aferran los sectores de oposición que se han ido lanza en ristre contra el Gobierno Nacional. “Es una barbaridad”, dice el congresitas de los verdes Inti Asprilla. "Su majestad el rey @IvanDuque, ¿qué irá a comprar hoy Camionetas blindadas nuevas no, porque el año pasado compró 23, helicóptero ya está estrenando y las monedas de oro están en producción. Su majestad el rey @IvanDuque, ¿qué es lo que comprende por AUSTERIDAD?", escribió, por su parte, en su cuenta de Twitter el senador del Polo, Wilson Arias.



En el Gobierno aceptan que, en efecto, la Presidencia sí firmó un contrato por la suma de 41′917.000 de pesos con la empresa AMBO Importaciones S.A.S., para la creación de 1.409 monedas protocolarias.



Sin embargo, insisten en que se trata de un recordatorio para los invitados a un costo menor de lo que invertían los gobiernos anteriores.



El contrato se adjudicó en agosto a AMBO Importaciones S.A.S., empresa dedicada a la fabricación de placas y escudos conmemorativos, así como medallas y monedas para clientes de las Fuerzas Armadas y empresas privadas.



La moneda será elaborada en bronce y troquelada en 3D, con recubrimiento en oro de 24 quilates en el bisel exterior y níquel en la parte interna.



En el centro estará el escudo de la República de Colombia en un tamaño de 33 milímetros de diámetro, el blasón tendrá forma suiza, dividido en tres franjas iguales.



En la franja superior, sobre campo azul, va en el centro una granada de oro con su tallo y hojas, abierta y en su centro graneada de rojo, que recuerda a la Nueva Granada, nombre que llevó el país hasta mediados del siglo XIX.



El reverso y en relieve 3D está la fachada de la Casa de Nariño en un tamaño de 15 milímetros de altura, en níquel, acompañada del pabellón nacional ondeando, con los colores amarillo, azul y rojo y bajo el relieve de la fachada de Casa de Nariño el nombre y firma del presidente Iván Duque.



Allí se lee la frase “PRESIDENTE 2018-2022”. Esta parte superior tiene un recubrimiento en oro de 24 quilates.



El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Víctor Muñoz, explicó que siempre la Presidencia ha otorgado artesanías, libros o recordatorios.



En ese sentido señaló que en este caso las monedas son un recordatorio "a los militares, a los deportistas, a algunos visitantes ilustres" que tiene la Casa de Nariño.



El funcionario aseguró que esto hay que verlo en el contexto y señaló que no es nada nuevo y que desde el 2012 se vienen haciendo inversiones de este tipo.



Muñoz afirmó que en gobiernos anteriores se invirtió cerca de 500 millones y que este lleva menos de la mitad.



Además, dijo que es un moneda en bronce con un línea en oro, cuyo valor unitario está cercano a los 29.000 pesos y que más que todo tienen es un valor simbólico.



La coincidencia de la sanción de la la Ley de Inversión Social, prevista para este martes a las 8 y 30 de la mañana, ha sido aprovechada por los usuarios en redes sociales para cargar contra el Gobierno.



POLÍTICA