El presidente Iván Duque Márquez cumple desde este lunes una su agenda en Nueva York, centrada en el balance de la política de Paz con Legalidad, la reactivación económica y la protección del medio ambiente, donde intervendrá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se reunirá con el Secretario General de la ONU, António Guterres, y hablará con inversionistas.



El jefe de Estado se entrevistará con directivos de la Bolsa de Wall Street, el mercado bursátil más importante del mundo, y del grupo de banca de inversión Goldman Sachs, así como con Achim Steiner, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Así mismo, el presidente Duque encabezará el lanzamiento de ‘Taxonomía Verde de Colombia: un marco robusto y estandarizado para clasificar las actividades económicas sostenibles y los activos financieros’. También presentará la edición en inglés del libro ‘Paz con Legalidad: un camino de hechos hacia la paz’, entre otras actividades.



El presidente Duque estará acompañado por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez; la jefe de gabinete de la Presidencia, María Paula Correa; el director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz; los ministros de Hacienda, José Manuel Restrepo; Ambiente, Carlos Eduardo Correa, y Minas y Energía, Diego Mesa; el embajador ante las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, y el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.



Agenda de trabajo

La agenda se inicia con una reunión, a las 11:00 a.m. (10:00 a.m. hora colombiana) con ejecutivos del grupo de banca de inversión Goldman Sachs, encabezados por Dina Powell, Responsable Global de Sostenibilidad y Crecimiento Inclusivo. Luego participará en un almuerzo con inversionistas.



El presidente Duque llegará a las 2:00 p.m. (1:00 p.m. hora colombiana) a la sede de la Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange (NYSE), donde se entrevistará con los directivos de la entidad.



Allí mismo será el orador principal en el foro de lanzamiento internacional de ‘Taxonomía Verde de Colombia: un marco robusto y estandarizado para clasificar las actividades económicas sostenibles y los activos financieros’. A las 4:00 p.m., estará en el cierre de las operaciones del día de la Bolsa de Nueva York, con el tradicional toque de la campana.



Martes 12 de abril



El presidente Duque llegará a las 9:40 a.m. (8:40 a.m. hora colombiana) a la sede de las Naciones Unidas. Allí saludará a Lord Ahmad de Wimbledon, del Reino Unido, presidente del Consejo de Seguridad, y a las 10:00 a.m. intervendrá en la sesión del Consejo.



Ante el Consejo de Seguridad, presentará los grandes avances en la implementación de la política de ‘Paz con Legalidad’, que tiene a las víctimas como eje de las acciones de gobierno.



A la 1:00 p.m. (12:00 m. hora colombiana), el Jefe de Estado colombiano se reúne con el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner.



A continuación, el mandatario interviene en el evento ‘Paz con Legalidad: La Hoja de Ruta para la implementación’, también en la sede de Naciones Unidas.



Por la tarde, lidera la Conversación sobre ‘Paz con Legalidad: un camino de hechos hacia la paz’, en la Universidad de Columbia. Allí responderá las preguntas del exministro colombiano José Antonio Ocampo.



En el evento se lanzará la edición en inglés del libro ‘Paz con Legalidad: un camino de hechos hacia la paz’. La publicación fue presentada el pasado 30 de enero por el presidente Duque y el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y compendia en 345 páginas los logros y alcances de esfuerzos durante más de tres años.



A las 6:00 p.m. (5:00 p.m.), el presidente Duque irá a la sede de Americas Society/Council of the Americas. En ese centro de pensamiento condecorará a su Presidenta, Susan Segal, con la Orden de Boyacá, en el grado de Gran Cruz.



Para finalizar la agenda diaria, el presidente Duque asistirá a una cena con el sector privado en la sede de Americas Society/Council of the Americas.



Miércoles 13 de abril



La agenda del día comienza a las 8:00 a.m. con un Conversatorio en Bloomberg sobre la transición energética, energías renovables, movilidad limpia y ruta del hidrógeno en Colombia. Este evento lo modera Ethan Zindler, Jefe de Bloomberg New Energy Finance para las Américas.



A las 11:00 a.m. (10:00 a.m. hora colombiana), el Presidente Iván Duque, en compañía de la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez, participará en la Sesión de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU.



La agenda de la visita a Nueva York se cierra con la entrevista que el Mandatario tendrá, a la 1:30 p.m., con el Secretario General de la ONU, António Guterres.

