El expresidente Iván Duque arremetió con dureza contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, de quien dijo que "ha sido históricamente enemiga del sistema de salud que tiene Colombia, principalmente por sesgos ideológicos".



En entrevista con la periodista María Isabel Rueda, el exmandatario destacó, además, las bondades del sistema y recordó que gracias a su gestión se logró que "Colombia fuera el primero en el ranking de Bloomberg en Latinoamérica y el Caribe, en resiliencia contra la pandemia del covid-19, y el segundo en este hemisferio después del Canadá".



En la entrevista exclusiva con María Isabel Rueda, le preguntó: ¿Comparte la afirmación del presidente Petro de que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo?



"Eso es errático. Gracias a este sistema logramos que Colombia fuera el primero en el ranking de Bloomberg en Latinoamérica y el Caribe, en resiliencia contra la pandemia del covid-19, y el segundo en este hemisferio después del Canadá. Tenemos una cobertura de 99,6%, prácticamente universal. Durante mi gobierno cerramos más de 11 EPS de mala calidad y trasladamos cerca de 8 millones de colombianos a otras que sí prestan un servicio apropiado", respondió.



Iván Duque durante el lanzamiento de un libro sobre su mandato. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

"Pero hay la sensación de que desde que llegó este gobierno, lo que funcionaba bien está empezando a funcionar mal, o peor. ¿Cree posible que vayamos a una crisis autoinducida, para justificar el cambio total del modelo?", le dijo ella.



"Sí, a través de la falta de pago oportuno al sistema de aseguramiento. Si el Gobierno no les gira a las aseguradoras, estas no le giran a sus proveedores ni a los hospitales y pueden terminar generando una crisis y a partir de esa crisis, legitimar la idea de estatizar el sector de la salud", contestó el exmandatario.



"¿Por qué cree que el Gobierno puede estar empeñado en destruir sobre lo construido?", le dijo ella.



"La ministra ha sido históricamente enemiga del sistema de salud que tiene Colombia, principalmente por sesgos ideológicos. No se puede dirigir la salud de un país con ideología. Nosotros trabajamos con la ciencia, con los operadores privados, con los operadores públicos; duplicamos las ucis; tuvimos la mayor vacunación en la historia de Colombia; movilizamos millones de personas a tener telemedicina y consulta en casa; logramos la mayor cobertura histórica que ha tenido el sistema, y lo hicimos construyendo sobre lo existente y mejorándolo. Destruir el sistema de aseguramiento privado sería poner a la salud de Colombia en cuidados intensivos", contestó Duque.



La ministra Carolina Corcho. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"¿Cree que haya un intento de estatizar la salud?", se le contrapreguntó.



A lo que el expresidente dijo: "Claramente, y ese enfoque de tratar de deslegitimar la participación privada es un error monumental. Y quizás la mejor forma de explicarlo es que cuando empezó la pandemia Colombia tenía más unidades de cuidado intensivo per cápita que muchos de los países grandes de América Latina y más del 70 % estaban en la red privada de salud, lo cual demuestra que nuestra preparación y además la capacidad para vacunar masivamente se debe a un sistema de salud que sabe combinar a los actores privados con los públicos".





POLÍTICA

