La Casa de Nariño tiene un nuevo huésped: el presidente Gustavo Petro. Tras el acto de posesión del primer mandatario de izquierda de Colombia, el expresidente Iván Duque abandonó la residencia acompañado de sus ministros y una comitiva que estuvo a su lado durante cuatro años.

Las imágenes de televisión mostraron a Duque y a su esposa María Juliana Ruiz saludando al presidente Petro en la puerta del palacio. Luego, tomados de la mano, caminaron por una alfombra roja hasta salir de la propiedad como símbolo del cambio de mando.



¿A qué se dedicará Duque? Esa es la pregunta que varios colombianos se hacen, pues con 46 años el abogado y político todavía tiene mucho camino por delante. Por lo pronto, parece que disfrutará al lado de su familia y amigos, como se le vio en las últimas horas.

Doña Pily, como se hace llamar una usuaria de la red social Twitter, compartió un video de Duque celebrando su cumpleaños en Chía, Cundinamarca, en la noche de este 7 de agosto, justo después de entregar el poder.



“El que empezó a vivir sabroso desde anoche fue el nuevo expresidente de Colombia, Iván Duque”, escribió la tuitera. “Tocó guitarra y cantó todo el rock que no pudo en estos cuatro años. La música es su pasión”, añadió.



Efectivamente, aunque su cumpleaños fue el pasado 1. ° de agosto, el político aprovechó para continuar celebrando. En el video aparece subido en el escenario, tocando guitarra y coreando ‘Atado a un sentimiento’, pista original del argentino Miguel Mateus.

Te espero, te deseo

Como una roca espera al mar

Te necesito oh, oh

Y vivo atado

A un sentimiento carnal

Atado a tu luna, oh no.

El que empezó a vivir sabroso desde anoche, fue el nuevo Ex presidente de Colombia🇨🇴 @IvanDuque, que celebró su cumpleaños🎂🥂 en Chía, tocó guitarra y cantó todo el rock que no pudo en estos cuatro años.

La música es su pasión.

Se lo merece Presidente.❤️ pic.twitter.com/sMOVfzQbd9 — DoñaPily (@dona_pily2) August 8, 2022

Así recitaba Duque junto a Mateo Acevedo Jaramillo, un artista de rock conocido, entre otras cosas, por imitar a Bon Jovi.

Los planes de Iván Duque

Según le comentó a EL TIEMPO hace algunos días, el expresidente seguirá residiendo en el país y atendiendo compromisos académicos. Sin embargo, no preciso si se mantendrá en la arena política en el partido Centro Democrático, el cual lo respaldó para llegar a la Casa de Nariño.



“Tendré una voz constructiva frente a Colombia y también frente a mi partido, pero yo no busco salir de la Presidencia a ejercer ningún tipo de dirección inmediata, táctica o estratégica. Mi voz como expresidente será siempre para construir y siempre saber llamar las cosas por su nombre y saber poner los puntos sobre las íes”, expresó en charla con Andrés Mompotes, director de este diario.

Entrevista con el presidente Iván Duque En diálogo con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el jefe de Estado hace un balance de su gestión en estos cuatro años de gobierno. EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO

“Yo no estoy buscando entorpecer la gestión de la próxima administración. Yo le deseo suerte a la próxima administración. Nunca guardaré silencio si veo que hay algún resquebrajamiento de los principios centrales de la democracia y de la solvencia institucional que tiene nuestro país para cada cuatro años renovar su mandato”, añadió.



Además, dijo, le gustaría ser recordado por los colombianos como “el presidente de la equidad y la justicia social”.

