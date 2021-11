Duque: 'Maduro es el dictador más oprobioso de la historia reciente'

El presidente Iván Duque calificó con dureza a Nicolás Maduro, Venezuela, y Daniel Ortega, Nicaragua, a quienes definió como "dictadores" por lo que pidió a los organismos multilaterales actuar con contundencia para el retorno de la democracia plena en esos dos países.

Las declaraciones de Duque fueron hechas tras finalizar una visita que lo llevó al Medio Oriente. Precisamente el mandatario habló en Tel Aviv con José Levy, corresponsal internacional de CNN.



"No podemos asumir que la democracia está protegida (en América Latina). Vemos la dictocracia en Venezuela, que se volvió dictadura, y hoy sabemos sus consecuencias. Ahora vemos la autocracia en Nicaragua que se vuelve dictadura y vamos a ver sus consecuencias" dijo Duque en su charla.



"Por eso yo presenté una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las reelecciones indefinidas y esa opinión consultiva la expresó la Corte diciendo que las reelecciones indefinidas son una forma de destruir la esencia de la democracia. Entonces tenemos que unir cada vez más nuestras voces para defender la Carta Democrática Interamericana", le dijo Duque a CNN.



"Yo no voy a reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo porque no lo es", dijo Duque.



El presidente definió a Maduro como "el dictador más oprobioso que haya visto América Latina en su historia reciente".



En la entrevista, Duque también cuestionó a Maduro por darle albergue a la disidencia de las Farc quienes, dijo, son “quienes están detrás del mayor número de asesinatos de quienes estaban en proceso de desmovilización” y “han asesinado líderes sociales”.



Duque responde a la molestia de Irán



Sobre las relaciones con Irán, Duque reiteró que a pesar de que Colombia tenga relaciones diplomáticas con ese país, "no quiere decir que nosotros tengamos un cheque en blanco a partir del cual coincidamos con Irán en todos los temas".



Según Duque, Colombia "ha elevado siempre nuestra voz cuando hay algún vínculo de Estados con organizaciones terroristas en el mundo. Entonces, si existen pruebas y hay demostraciones sobre eso, siempre levantaremos nuestra voz".



Duque explicó que Colombia, que ahora es parte del Consejo de Gobernanza de la Agencia Internacional de Energía Atómica, respalda "el concepto de la no proliferación nuclear" y que a su gobierno le "preocupa que no se haya permitido recientemente la supervisión de personal de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre los distintos desarrollos en Irán".



"Somos claros en que rechazamos categóricamente cualquier desarrollo de armamento nuclear que ponga en riesgo a la humanidad y a cualquier región del mundo".



El presidente Duque dice que su gobierno y medios internacionales han denunciado la presencia del movimiento proiraní Hezbollah en la frontera de Venezuela con Colombia. "Es claro que Hezbollah ha tenido intereses y tiene estructuras en Venezuela. Eso no es novedad para nadie".



"En Colombia hemos capturado personas que presuntamente estarían detrás de actos de terrorismo y lo hemos hecho colaborando con agencias de inteligencia internacional", dijo Duque. "Colombia actualizó su lista de organizaciones terroristas, incluyendo también Hezbollah".



