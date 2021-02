Así es como Duque quiere que lo recuerden al dejar la presidencia

El presidente Iván Duque reveló este jueves cómo quiere ser recordado una vez acabe su mandato.



Ante la pregunta que le hicieron en el conversatorio Trailblazers Latinoamericanos ‘Conectando Sueños con el Futuro’, de cómo quiere que lo recuerden y cuál es el legado que quiere dejar señaló tres asuntos: fraternidad hacia los migrantes, medioambiente y cultura.



"Yo siempre he pensado el legado en tres temas (...): Uno: yo quiero dejar una huella para siempre, demostrarle al mundo la fraternidad y solidaridad frente al tema de la migración".



Tras ello agregó que un segundo punto es el tema ambiental. "Dejar esa hoja de ruta para Colombia de ser un país carbono neutral y un país que reduzca la huella individual de gases de efecto invernadero y la huella nacional".



Finalmente, señaló que quiere que lo recuerden por "haber puesto la cultura y la creatividad en el centro de la agenda de desarrollo. Y si yo veo la confluencia de los tres, hay algo que me definirá a mí para siempre en mi propósito de vida y es construir con sentido humano y con sentido de equidad. Así espero ser recordado".



Por otra parte, el Jefe de Estado planteó la necesidad de “repensar y redimensionar” la educación que se imparte pensando en los retos que el siglo XXI demanda en las sociedades actuales.



"Tenemos que repensar y redimensionar la educación en función de la sociedad que estamos construyendo. Hay una visión clara y es que el mundo del siglo XXI es más dinámico”.



El Mandatario indicó que “vamos a tener que darnos cuenta que hay estudiantes que ya no necesariamente están buscando un diploma, sino conocimiento y habilidades, y que ya no tienen la paciencia de esperar cinco años para formarse, sino que se tiene el talento y la capacidad para formarse en menos tiempo y mucho más en el sector de la tecnología”.

Al respecto, explicó el Presidente, “pareciera que hay muchas cosas de la educación que no han cambiado”, como por ejemplo “la forma en la que duran los programas, carreras que tienen que durar 5 años”.



En ese sentido, subrayó que “tenemos que adaptarnos para llegar a la maximización del capital humano. Y yo creo que es muy importante que el sistema educativo nos permita a todos que los niños, desde que se forman, empiecen a tener retos intergeneracionales, a interactuar generacionalmente, porque el mundo laboral es intergeneracional”.



Por eso, argumentó que en Colombia el objetivo del Gobierno en materia de educación es “vencer la deserción y lograr que haya habilidades no necesariamente vinculadas con la formación académica del día al día, sino habilidades adicionales”.



En el logro de estos objetivos mencionó programas como el de la doble titulación, que cuenta ya con 140 mil jóvenes que han recibido el título de bachiller y el de técnicos.



De igual manera hizo énfasis en el objetivo de su administración de llevar la gratuidad en la educación superior, en la que actualmente se está cubriendo el 30% del total de matrículas y que se proyecta llevar al 50%, para cerrar brechas.



Lo mismo que el programa Misión TIC, que tiene como meta llegar a agosto del año 2022 con 100 mil programadores formados.



“Eso para nosotros es vital y yo creo que el sistema educativo, hoy, tiene que irse adaptando para que todas esas competencias se desarrollen y que los jóvenes no tengan que salir a trabajar en lo primero que encuentren, sino donde está su talento, porque eso es lo que lleva a que el capital humano se multiplique en una sociedad”, concluyó Duque.

