El mandatario Iván Duque arremetió en contra de las personas antivacunas, quienes rechazan aplicarse los biológicos en contra del covid-19.



(Lea también: 'Hay que estar preparados para 40 mil contagios diarios': Duque).



“Es una imbecilidad y una estupidez”, dijo frente a quienes incentivan el no vacunarse en medio del cuarto pico de la pandemia, causado por la contagiosa variante ómicron, la cual, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ya es dominante en Colombia.

El pronunciamiento se dio en medio del acto de entrega simbólica de mejoramientos de vivienda del programa 'Casa Digna, Vida Digna', y del subsidio de 200 mil para la compra de vivienda, en Cartagena.



(Le puede interesar: Nueva donación de 5,4 millones de vacunas contra el covid).

No existe ningún argumento racional para no vacunarse FACEBOOK

TWITTER

“Con todo respeto para quienes quieren tener esas banderas, a mí me parece que es una imbecilidad, una estupidez, poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse", sostuvo el mandatario, quien resaltó que se trata de un proceso "masivo, gratuito, seguro y equitativo".



Pero el mandatario fue más allá, asegurando que “no existe ningún argumento racional para no vacunarse".



Incluso resaltó que "hay muchas personas en el mundo y algunos 'influencers' antivacunas que murieron por covid, o lo que es aún peor, terminaron contagiando a sus seres queridos, que fallecieron por covid”.



A pesar de esto, Duque resaltó que Colombia, en donde ya más de 28 millones de personas tiene su esquema completo de vacunación, ha sido un país que no se ha dejado llevar por estos movimientos.



(Le recomendamos leer: Alcaldía de Cali reporta ómicron y limita eventos masivos 2 semanas).

Informe de actividad de #vacunación en Colombia🇨🇴, con corte al 4 de enero de 2022, 11:59 p.m.#Vacunémonos✌️ pic.twitter.com/ONvrsf88cZ — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 6, 2022

“Hay que reconocer que este ha sido un país que no se ha dejado llevar a la estupidez de los movimientos antivacunas, la gente ha estado cumpliendo bien su tarea, por eso tenemos más del 75 % de la población con una dosis de la vacuna y estamos avanzando con la segunda dosis”, dijo.



(Además: Covid-19: Colombia reporta 16.259 contagios y 40 fallecimientos).

La estupidez de los movimientos antivacunas FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, en un momento en el que ya se reportan cifras que no se veían desde el pasado mes de julio (23.039 casos nuevos este 6 de enero), el jefe de Estado volvió a extender la invitación para que los colombianos se vacunen y se pongan sus dosis de refuerzo.



“En Colombia no ha tenido terreno fértil el movimiento antivacuna y más bien hago una invitación a los colombianos y es que todos nos vayamos a poner la vacuna, que de pronto la segunda dosis pega más duro puede ser, pero nos estamos cuidando”, aseguró.



(Siga leyendo: Mujeres sobrevivientes de violencia priorizadas en acceso a vivienda).



POLÍTICA