Presidente Duque anuncia que buscará centralizar la compra de oro

Durante el Encuentro Latinoamericano de Minería - ELAMI-, realizado este martes, el presidente Iván Duque, anunció que, con el fin de evitar el comercio ilegal de minerales producto de la extracción ilegal, buscará abrir la conversación para centralizar la compra de oro.



"Hemos considerado reabrir una conversación, también con la banca central, para que volvamos a centralizar, en el caso específico, la compra de oro. De manera que no estemos expuestos a que esa extracción ilegal rápidamente termine en un mercado negro del oro en nuestro país, que termina siendo combustible de la violencia", sentenció.



Además hizo un llamado para que en Latinoamérica no se permita la estigmatización del sector, y que se adelante una campaña eficaz para evitar la extracción ilegal de minerales.



"Es justamente esa extracción ilegal de minerales la que termina acumulando los mayores vertimientos de mercurio, haciendo deforestación y es la misma que se enlaza con fenómenos de criminalidad como el narcotráfico".



En este sentido también anunció que el Gobierno Nacional presentará en marzo un proyecto del ley al Congreso para "fortalecer las sanciones por delitos ambientales y endurezcamos la sanción ilegal de minerales".



El Jefe de Estado también señaló que el país firmó el acuerdo de Minamata, para "que nos convirtamos en un país que prácticamente no use el mercurio en ningún nivel de explotación".

