Duque anuncia plan de enseñanza con el Sena para transportadores

En el marco del cuadragésimo sexto Congreso de Transporte de Carga y Logística, organizado por Colfecar, el presidente Iván Duque anunció un programa estructural con el Sena para formar a más transportadores, que, según él, son claves para la reactivación económica del país.



"A nosotros nos quedan hoy 255 días de gobierno y no me quiero ir sin dejar montado un programa estructural con el Sena, escogiendo unos hubs en el territorio nacional para que empecemos a formar a estos conductores del siglo XXI", indicó el jefe de Estado.

De este modo, anunció que en este plan de enseñanza los transportadores recibirán una "capacitación pertinente" y una formación para que entiendan el "valor estratégico de toda la logística" y no solamente a conducir el vehículo.



¿Qué soñamos con el sector de transporte y logística? Ante los retos que nos plantea el mundo actual, trabajamos con el gremio y @SENAComunica para diseñar un programa estructural, a nivel nacional, que forme integralmente a los conductores y transportadores del siglo XXI. pic.twitter.com/R4O0LnnyMr — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 25, 2021

El compromiso de Duque a lanzar el plan de enseñanza con el Sena para transportadores de carga terrestre, se dio después de que Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, expresara su preocupación debido a que, según ella, actualmente hay escasez de conductores en el gremio.



“Si no hacemos nada para conquistar el corazón de los jóvenes para que tengan como propósito de vida ser conductores de un vehículo de carga, vamos a seguir viviendo el mismo tema de escasez”, dijo la presidenta.



Nos encontramos en #CongresoColfecar2021, con este sector de transporte y logística que demostró su resiliencia en la pandemia, no paró y llevó los insumos para abastecer a los colombianos. Destacamos que Colombia tiene la mayor flota de vehículos eléctricos de carga de la región pic.twitter.com/mZnbTYPEYq — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 25, 2021

Otra de las peticiones que hicieron al jefe de Estado desde Colfecar fue con respecto a los los contenedores. De acuerdo con Nidia, el precio de los fletes es demasiado alto y las ganancias están disminuyendo de forma considerable



Durante el encuentro, Duque destacó que este sector de transporte y logística demostró su resiliencia en la pandemia. "No paró y llevó los insumos para abastecer a los colombianos. Destacamos que Colombia tiene la mayor flota de vehículos eléctricos de carga de la región", aseguró.



