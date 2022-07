El presidente Iván Duque hizo fuertes declaraciones este miércoles a propósito de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24.



"El aborto no es un método anticonceptivo. Si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto. No existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar a la sociedad", dijo el presidente.



El pronunciamiento se hizo durante la conmemoración de la libertad religiosa, la cual se desarrolló en la Casa de Nariño.



El mandatario agregó: "Tenemos una sociedad con enormes retos, en donde el 30% de los embarazos que se producen no son deseados, donde muchos niños nacen carentes de afectos y terminan expuestos a violencia y traumas".



"Vivimos en una sociedad donde muchos desprecian la vida, o unos pocos, pero tratan de convertir su forma de expresión en un criterio generalizable", afirmó el presidente.



El jefe de Estado fue más lejos y aseguró: "Somos respetuosos de la legalidad, pero eso no quiere decir que dejemos de defender que la vida empieza desde la concepción".

El aborto en Colombia

Desde el pasado 21 de febrero de 2022, el aborto fue despenalizado en Colombia por la Corte Constitucional hasta la semana 24 de gestación. A partir de ese periodo, se indicó que siguen las tres causales que ya permitían el procedimiento desde 2006: si el embarazo es resultado de violación, si hay grave malformación del feto o si constituye un riesgo para la salud de la mujer.



Vale la pena recordar que la sentencia se dio como respuesta a una demanda que presentó el movimiento Causa Justa, compuesto para varias organizaciones de mujeres, que pedía eliminar el delito por completo del Código Penal.



La decisión convirtió a Colombia en el primer país latinoamericano que permite una IVE (Interrupción voluntaria del embarazo) hasta la semana 24 —en comparación con Argentina donde es legal vía Congreso hasta la semana 14— y fue un hito y un reto de implementación que deja en claro que se debe “eliminar cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres.



El histórico fallo fue celebrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por diversas organizaciones de mujeres. Sin embargo, recibió fuertes criticas por parte de sectores que históricamente se han opuesto a esta situación, como lo es el religioso, pues los obispos de Colombia, por medio de un comunicado conjunto, expresaron su "perplejidad y profundo dolor".



Entre los opositores también se encontró Iván Duque, quien en su momento dijo: “Me parece, además, delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular".





