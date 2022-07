"Mucho cuidado con volver a la misma trampa a la que [Hugo] Chávez llevó a Colombia, porque es la misma técnica de la boa. Suavecito, suavecito. No se siente y se va enrollando hasta que empieza a asfixiar", señaló el presidente Iván Duque este martes.



Los comentarios del jefe de Estado se relacionan con las palabras de Gustavo Petro, presidente electo, quien ha reiterado en distintas ocasiones su deseo de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.



El presidente electo, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro, jefe de Estado de Venezuela. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO - Jhonn Zerpa. AFP.

Frente a esos planes del Gobierno entrante, Duque también añadió otros cuestionamientos: "Y dicen: 'Que se abra el comercio'. Entonces, empiezan a generar un halo de tranquilidad pasando camiones de un lado al otro y empiezan a dar credibilidad de vender al fiado hasta que el día de mañana logran tal interdependencia que son capaces de volver a los mismos cierres, presiones y chantajes".



Es necesario recordar que la administración de Nicolás Maduro expresó sus intenciones de trabajar conjuntamente con el nuevo Ejecutivo de Colombia en cuanto se anunció a Petro como ganador en la segunda vuelta presidencial.



"El Gobierno Bolivariano de Venezuela expresa la más firme voluntad de trabajar en la construcción de una renovada etapa de relaciones integrales por el bien común de la nación que compartimos amparadas en dos repúblicas soberanas, cuyos destinos no pondrán ser jamás la indiferencia, sino la solidaridad, la cooperación y la paz de pueblos hermanos", había señalado el Gobierno venezolano.



POLÍTICA