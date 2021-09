¿Cómo le fue al presidente Duque en su visita a EE. UU.?

El presidente Iván Duque cumplió esta semana una agenda de trabajo en Estados Unidos, la cual se centró en unos objetivos básicos: la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, continuar liderando su gestión global ante el cambio climático, la migración venezolana y la reactivación económica.



Y se podría calificar el balance como positivo en cuanto a los encuentros que tuvo, los premios que le otorgaron, los compromisos que se adquirieron y las ayudas logradas.

Medioambiente

Por invitación del secretario general de la ONU, António Guterres, y del primer ministro británico, Boris Johnson, Duque participó junto con otros líderes mundiales en un diálogo de alto nivel sobre acciones contra el cambio climático, de cara a la COP26 que se realizará en noviembre en Glasgow.



Al participar en el encuentro Transformative Action for Nature and People, Duque informó sobre la donación por US$ 5.000 millones de 9 de las más importantes organizaciones filantrópicas del mundo, para apoyar a países que busquen convertir el 30 por ciento de sus territorios en áreas protegidas. Y ese es el caso de Colombia.



Y al otorgarle a Duque el premio ICCF Teddy Roosevelt, la fundación Rainforest Trust le entregó una donación de US$ 15 millones a 5 años, para impulsar la ampliación de las áreas protegidas en el país.



En esto de ampliar las áreas también recibió el respaldo del magnate Jeff Bezos, de miembros del Congreso de Estados Unidos y del primer ministro británico.

Es incuestionable que en lo que tiene que ver con el cambio climático el reconocimiento al mandatario fue evidente entre la comunidad internacional.



Los migrantes

En materia de la atención a los migrantes, el respaldo al mandatario nacional también fue grande.



Por ejemplo, la Asociación Venezolano Americana por la atención de los migrantes le otorgó el premio de la Libertad y Amistad.



Mientras tanto, organismos como Acnur, OIM y Ocde, las más importantes organizaciones en materia de migraciones y refugiados, destacaron las políticas que ha implementado Colombia en la materia.



En esto, el Gobierno de Estados Unidos anunció su compromiso adicional de US$ 336 millones que estarán destinados a los países que han recibido a los venezolanos. Y Colombia será protagonista.



Mientras tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), Filippo Grandi, le hizo un llamado a la comunidad internacional a unir esfuerzos para atender la migración venezolana.

Magnates

El mandatario nacional también tuvo encuentros con los magnates Jeff Bezos (dueño de Amazon) y Frank Mars (alimentos Mars), a quienes les expuso las políticas de transición energética, movilidad limpia, economía circular, ampliación de las áreas protegidas y la firma del acuerdo de protección del Amazonas, entre otros asuntos.



Precisamente, Mars expresó su interés por aumentar las compras de cacao colombiano y visitar el país, para enterarse de los avances en la protección del medioambiente, especialmente los bosques y los corales.



Duque, igualmente, tuvo un encuentro con el empresario Michael Bloomberg, con quien hablaron sobre el cambio climático, la biodiversidad y de la necesidad de movilizar fondos de manera más eficaz para lograr los objetivos ambientales.



El mandatario, además, sostuvo encuentros con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin; con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y delegaciones de Suiza, Guyana, Austria y Guatemala.



“La Unión Europea y Colombia abren un nuevo capítulo para fortalecer las relaciones bilaterales. Colombia es un aliado clave y estamos comprometidos a llevar nuestra relación más lejos”, expresó un comunicado de la Comisión Europea.



También se reunió con John Walton, de la familia propietaria de la cadena de almacenes Walmart.



En Nueva York, el mandatario tuvo encuentros con compañías calificadoras de riesgo y con empresarios de diversos sectores, como Michel Doukeris, presidente de AB InBev, una de las mayores industrias cerveceras del mundo; Mauricio Ramos, de Millicom, y con Jared Cohen, fundador y presidente de Jigsaw.



Rafael Piñeros, profesor del Externado, calificó la visita de “positiva”, y destacó que le permitió al Presidente “tener visitas de alto nivel”, entre ellas con las calificadoras de riesgo.



“Esta administración trató de encontrar los ajustes necesarios a los errores que se cometieron al final de la administración de Trump”, dijo.



REDACCIÓN POLÍTICA