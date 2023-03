Luego de que se difundieran videos de la vicepresidenta Francia Márquez llegando a su vivienda, ubicada en el municipio de Dapa (muy cerca de Cali, Valle del Cauca), en un helicóptero y tras los cuestionamientos que recibió por afirmar que lo seguirá por cuestiones de seguridad, el senador Iván Cepeda salió en su defensa.



Ante los cuestionamientos que ha recibido la vicepresidente por parte de varios líderes políticos de oposición y a los ataques que ha sufrido en redes sociales, el senador señaló que estos tienen un trasfondo racista, patriarcal y clasista.



"El escarnio contra nuestra vicepresidenta @FranciaMarquezM lo único que muestra es la crisis del sistema de discriminación racista, patriarcal y clasista al que ha estado acostumbrada nuestra sociedad feudal. Para nuestra fortuna ese mundo está llegando a su fin", señaló el senador en su cuenta de Twitter.



El escarnio contra nuestra vicepresidenta @FranciaMarquezM lo único que muestra es la crisis del sistema de discriminación racista , patriarcal y clasista al que ha estado acostumbrada nuestra sociedad feudal. Para nuestra fortuna ese mundo está llegando a su fin. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 14, 2023

Iván Cepeda, senador de la República, envió un mensaje a quienes atacan a la 'vice'. Foto: Prensa Iván Cepeda.

Hay que recordar que Márquez ha insistido en que debe hacer uso de este vehículo por cuestiones de seguridad.



De hecho, la vicepresidenta se refirió al tema en conversación Semana: "Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido".





Luego, continuó diciendo: "Que sea un juez quien defina que estoy haciendo algo ilegal", para referirse a quienes la critican.



Según ella, esos comentarios se fundamentan en que era una mujer pobre: "¿Por qué es la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puedo usar?".

