Iván Cepeda anuncia que denunciará al ministro de Defensa

El senador Iván Cepeda anunció este sábado que denunciará penalmente al ministro de Defensa, Diego Molano, por "violar el artículo 22A de la Constitución Política”.



Esto, luego de que el Gobierno publicara un decreto que imparte instrucciones para militarizar algunos departamentos con el fin de restablecer el orden público. No obstante, él señala que es un “golpe de Estado”.

"Anuncio que denunciaré penalmente al ministro de Defensa, Diego Molano, por violar el artículo 22A de la Constitución Política que prohíbe expresamente la creación, promoción, instigación, organización de grupos paramilitares o de operaciones encubiertas de las FFMM o la policía", trinó el senador de la oposición.



Este artículo señala: "Como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes".



Anuncio que denunciaré penalmente al ministro de Defensa, Diego Molano, por violar el artículo 22A de la Constitución Política que prohíbe expresamente la creación, promoción, instigación, organización de grupos paramilitares o de operaciones encubiertas de las FFMM o la policía: pic.twitter.com/ibX7fDJ3a7 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 29, 2021

Esto se da luego de que el Gobierno expidiera el decreto 575 del 28 de mayo, que contempla medidas como la de recurrir a la asistencia militar para afrontar “la grave alteración de la seguridad”, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y para los municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.



También se establece coordinar con la fuerza pública el levantar los bloqueos actuales y evitar la instalación de otros nuevos.



Pero para Cepeda este decreto "es la expresión normativa de un verdadero golpe de Estado: i) crea regímenes militares en regiones del país; ii) normaliza el terrorismo de Estado (ejecuciones, desapariciones y tortura); iii) da vía libre al paramilitarismo urbano".



Esta semana el ministro Molano salió bien librado de un debate de moción de censura al que fue citado por la oposición por presuntas por violaciones de DD. HH. cometidos por la Fuerza Pública durante el paro nacional. Seguirá en el cargo.



