'Se trata de estar del lado justo de la historia': Petro reitera llamado de paz en Gaza

El presidente Gustavo Petro sigue expresando su postura respecto al conflicto que se escaló tras el brutal ataque del grupo islamista palestino Hamás el fin de semana pasado en Israel. Ese país ha contraatacado con bombardeos hacia Gaza.



En el último balance facilitado por el ministerio de Sanidad gazatí, se informó la cifra de 1.537 muertos –incluidos 500 niños y 276 mujeres–. La cifra de heridos era de 6.268.



El jefe de Estado colombiano aseguró este domingo al respecto: "Dicen por ahí que el gobierno colombiano está solo frente a solicitar un alto al fuego en Gaza e iniciar negociaciones de paz. No se trata se estar o no del lado equivocado de la historia, nadie sabe cuál es. Se trata de estar del lado justo de la historia".

Sin embargo, distintos sectores lo que le han criticado al mandatario no es su llamado de paz - que han hecho distintos países de la región - sino el hecho de que no ha condenado el ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre que causó miles de muertes. Una pareja colombiana está entre las víctimas fatales que fueron asesinadas por este grupo islamista.



En un análisis realizado por este diario (que puede leer acá), Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explicó que “el Gobierno no puede dudar ni un momento en que lo que sucedió fue un ataque terrorista, hecho por un grupo terrorista, que atacó a un grupo de civiles. Eso es condenable independientemente de si se apoya la causa palestina o si se está a favor de Israel”.

'Hamás es el invento de la Mosad para dividir el pueblo palestino': presidente Petro



El presidente Gustavo Petro se refirió igualmente este sábado, de nuevo en su cuenta de X, a la guerra que se está viviendo entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.



En un extenso mensaje, señaló que "Hamás es el invento de la Mosad (agencia de inteligencia exterior israelí) para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo. El terrorismo, como decía Habermas, como toda violencia, es la ausencia de comunicación".



Luego manifestó que "reemplazar el diálogo entre pueblos dignos para reemplazarlo por el puro apartheid y la represión, solo crea el terrorismo desesperado y asesino. El final del terrorismo es uno: abrir los caminos de comunicación entre los pueblos. Pero lo que quieren en realidad es expulsar el pueblo palestino de su antigua tierra y destruirlo".



El humo se eleva entre los edificios tras los ataques israelíes en Gaza este domingo. Foto: EFE

Citando una columna del pianista Daniel Barenboim, publicada en El País, el jefe de Estado sostuvo que "esa cultura de la muerte que vimos con el paramilitarismo también está en el mundo".



"La época de la barbarie ha comenzado. Así como se expande el fentanilo también se expande el aplauso hacia la muerte. Prohiben manifestaciones, censuran a la prensa, presionan poderes políticos para que se silencien, para que aplaudamos la muerte desencadenada sobre lo más sagrado e inocente: la niñez", agregó.

Un vehículo blindado israelí en una carretera cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

¿Qué es Hamás?



Ataque de Hamás en Ashqelon, Israel. Foto: Bloomberg

Según una explicación de BBC Mundo, Hamás es el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos y su nombre es un acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica.



Su origen se remonta a los primeros días de la Intifada palestina de 1987 contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza.



Sus milicias, las llamadas Brigadas Al Qassam, fueron fundadas en 1991 y son lideradas por el comandante Mohammed Deif.



Hamás, o en algunos casos las Brigadas Al Qassam, son designados como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias.

