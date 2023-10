Las dudas por duro mensaje del canciller contra el embajador israelí: ¿Fue una orden?

El canciller Álvaro Leyva se sumó al fuerte cruce de mensajes que incrementó este fin de semana entre Israel y Colombia. Primero, salió en una firme defensa hacia el presidente Petro y pidió respeto hacia él.



Y es que hubo una frase de ayer del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel que causó fuerte molestia en el gobierno colombiano.



Dijeron que las declaraciones de Petro a lo largo de la semana pasada sobre la guerra entre Israel y Hamás "reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.



Petro, quien aun no condena el ataque de civiles que perpetró Hamás pero sí ha insistido en un llamado de paz y de negociación entre las partes, respondió ante la declaración israelí asegurando que "si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios (...)”.Pero previo a eso, el jefe de Estado y el embajador de Colombia en Israel, Gali Dagan, sostuvieron un fuerte cruce de mensajes. El diplomático le ha respondido constantemente al primer mandatario, en algunas ocasiones, con mucha ironía.

Embajador Israel y el presidente Petro. Foto: EL TIEMPO

Por ejemplo, luego de que Petro manifestó que "Hamás es el invento de la Mosad para dividir el pueblo palestino", el embajador le respondió: “Es cierto señor presidente Gustavo Petro como usted escribió en este trino, efectivamente Hamás es un invento de la Mossad. Sin embargo, me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo: Los Sabios de Sion fundaron el Clan del Golfo. Todavía hay Judios, con nariz grande y aguileña, que mandan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Es cierto señor presidente @petrogustavo como usted escribió en este trino, efectivamente #Hamas es un invento de la Mossad.



Sin embargo, me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo:



Los… https://t.co/nbXkZJZ9hC — Embajador Gali Dagan (@galida12) October 14, 2023

La postura del embajador Dagan - quien a diario comparte crudas imágenes y videos de la guerra - causó molestia en el canciller Álvaro Leyva. Y así quedó en evidencia este lunes festivo, cuando publicó un contundente mensaje en su cuenta personal de X. Lo calificó de "patán" e "insensato".



La cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores - y quien lidera la política exterior del país - sentenció que "la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República".



Canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

Luego le dijo: "Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego".



Esa última frase ha levantado dudas en el país, pues no es claro si es una orden para que el embajador, efectivamente, salga de Colombia. Ese paso dejaría las relaciones prácticamente rotas, pues hasta el momento el embajador Dagan y la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, permanecen en sus respectivos países de misión.



Son varias las voces expertas que le están pidiendo al Gobierno aclarar si el trino es una posición oficial del Ministerio.



La internacionalista Sandra Borda, por ejemplo, dijo: "El gobierno debe aclarar si está expulsando formalmente al Embajador de Israel de Colombia o si esto es parte del delirio que inició el presidente. Si es lo primero, sería la primera decisión de política exterior que nos pondría claramente en uno de los bandos de este conflicto".

El gobierno debe aclarar si está expulsando formalmente al Embajador de Israel de Colombia o si esto es parte del delirio que inicio el presidente. Si es lo primero, sería la primera decisión de política exterior que nos pondría claramente en uno de los bandos de este conflicto. https://t.co/CiM7OCcVvw — Sandra Borda (@sandraborda) October 16, 2023

EL TIEMPO consultó con miembros de la Cancillería y por ahora en el Palacio de San Carlos no hay un pronunciamiento oficial. Eso sí, fuentes del Ministerio dijeron que el mensaje de Leyva es "solo un trino", pero no aclararon si efectivamente es una orden o no.



Ahora bien, el trino personal del canciller Leyva sí fue compartido en el grupo de prensa de periodistas que cubren la Cancillería. ¿Es una posición oficial? EL TIEMPO no pudo conseguir una respuesta en ese sentido.

Captura de pantalla con el envió oficial del trino del canciller Leyva. Foto: Captura de pantalla

Desde el portal Diplomacia Abierta, quienes le hacen un riguroso seguimiento a las actividades del Ministerio, se sumaron al llamado. "Es crucial que el gobierno colombiano aclare este comunicado. ¿Es esta una decisión oficial? ¿Ordenó

@infopresidencia @petrogustavo el anuncio por parte del canciller @AlvaroLeyva

del retiro de las credenciales del embajador @galida12?", cuestionaron.

Es crucial que el gobierno colombiano aclare este comunicado.



¿Es esta una decisión oficial? ¿Ordenó @infopresidencia @petrogustavo el anuncio por parte del canciller @AlvaroLeyva del retiro de las credenciales del embajador @galida12? https://t.co/AxRENiarKu — Diplomacia Abierta (@DiplomaciaAb) October 16, 2023

Por ahora, hay silencio en la Cancillería. Pero la posición del canciller Leyva, que pareciera ser personal y no representar el Ministerio que él encabeza, eleva aún más la tensión diplomática que ya se generó con ese país. A mediodía de este lunes (hora Colombia) habrá una rueda de prensa en español desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Podrían pronunciarse al respecto.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA