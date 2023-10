Israel: las implicaciones de mensajes del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto

El presidente Gustavo Petro ha utilizado su cuenta de X (antes Twitter) para publicar una serie de mensajes que han generado controversia. A diferencia de otros líderes de la región, no ha condenado directamente el violento ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.



También ha tenido un duro cruce de mensajes con el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan. El Presidente aseguró: “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”.

Embajador Israel y el presidente Petro. Foto: EL TIEMPO

Ante la serie de publicaciones que ha compartido el jefe de Estado –que han generado el rechazo incluso de Dani Dayan, presidente del Directorio Ejecutivo de Yad Vashem, la institución oficial israelí que guarda el archivo más grande del mundo en memoria de las víctimas del Holocausto–, internacionalistas consultados por este diario manifestaron su preocupación por las implicaciones diplomáticas que puede tener esta posición que ha tomado el jefe de Estado.



Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, manifiesta que las declaraciones del mandatario han sido “ligeras” y dice que estas están fracturando directamente las relaciones diplomáticas con Israel.



Según la experta, lo anterior puede tener graves consecuencias para la ayuda que se les brindaría a los connacionales afectados que están en Gaza. “¿Cómo será esa ayuda que haría la embajada si tenemos ese canal diplomático debilitado? Eso hay que pensarlo y podría ser una consecuencia directa”, cuestiona.



También señala que un tema a considerar es la imagen internacional que Colombia proyecto con estas posiciones y declaraciones. Expone que el país "entró en la lista de países que no condenaron el ataque durante las primeras horas y yo creo que esa no es la intención del país. Hoy ya se suavizó la situación, estamos en un punto intermedio de los países que no han condenado pero que piden el diálogo, como Rusia y China".



Soldados israelíes en una zona a lo largo de la frontera con Gaza. Foto: EFE

Hasta este 9 de octubre, de acuerdo con datos de la Cancillería, el número de colombianos que han solicitado ayuda al consulado en Tel Aviv subió a 180 y 42 connacionales ya lograron salir de Israel.



La internacionalista Sandra Borda, por su parte, puso sobre la mesa otra de las implicaciones de esta situación y es el papel secundario que está tomando la Cancillería, pues esta cartera inicialmente condenó el ataque, pero luego borró el comunicado con esa posición y publicó otro haciendo un llamado al diálogo entre Israel y Palestina.



Según comentó Borda en su cuenta de X, la política exterior está quedando reducida a la lista de publicaciones del primer mandatario que, explica ella, están “lejos de constituir una posición de gobierno o de Estado (...). Poco a poco se está acabando con nuestra institucionalidad de política exterior”.



Este diario conoció que en los pasillos del Palacio de San Carlos hay mucho descontento por el cambio de posición que tuvieron que asumir el fin de semana. También dicen que les preocupa la desconexión entre Cancillería y Casa de Nariño, pues señalan que no saben cómo actuar ya que no hay una línea clara para tratar la situación ahora.

Canciller Leyva y el presidente Gustavo Petro. Foto: El Tiempo y Presidencia

Ahora bien, Enrique Prieto, analista internacional de la Universidad del Rosario, dice que las consecuencias también podrían verse en el relacionamiento con Estados Unidos, pues “entre las víctimas que se han reportado hay ciudadanos estadounidenses”, sostiene.



Lozano piensa lo contrario y cree que ese país no se enfocará en ver qué países están condenando o no lo ocurrido. Sin embargo, expone que en el ámbito político interno sí es “preocupante” que el debate se centre en la posición del Presidente y no en la crisis humanitaria.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA