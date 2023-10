¿Cancillería desdibujada? Crecen las críticas por el rol que ha tomado el Ministerio

Las voces críticas frente al rol que ha tomado la Cancillería en el gobierno del presidente Gustavo Petro han aumentado al punto que, en una carta 12 excancilleres se pronunciaron y rechazaron no solo la posición del primer mandatario sobre el conflicto en Israel tras el ataque de Hamás, sino también los mensajes emitidos desde el propio Ministerio.



La misiva se trató de un pronunciamiento que es poco común de ver entre los exministros de Relaciones Exteriores.



En la carta lanzan duras frases, como por ejemplo que "los mensajes del Presidente de la República y de la Cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo".Dicen, además, que los reiterados mensajes del jefe de Estado "alejan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debilitan la institucionalidad de nuestra diplomacia".

Canciller Leyva defendió a Gustavo Petro.

Y es que sobre este último punto son varios los analistas que coinciden en que cada vez es más notorio el corto circuito que hay entre la Cancillería y Casa de Nariño.



Inicialmente, el Ministerio emitió un comunicado con un tono mucho más enérgico en el cual condenó el ataque del grupo terrorista Hamás sobre Israel, pero posteriormente lo borró y cambió el discurso hacia un enfoque muy parecido al del presidente Petro, es decir, no de condena, sino más bien de un llamado al diálogo entre las partes.



Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, señala que lo que sucedió muestra un "nuevo quiebre interno, una falta de comunicación y una debilidad entre lo que es Cancillería y lo que es el jefe de Estado".



Sobre este punto, la docente expone que lo que está sucediendo en Israel y Palestina "es un tema que tiene que manejarse con todo el cuidado, precisamente para tener muy clara la posición del gobierno colombiano". Dice que el corto circuito entre el Ministerio y el jefe de Gobierno debilita la imagen de la cartera encargada de las relaciones exteriores.



Unidad de artillería israelí dispara contra Gaza.

"Parece que la Cancillería tuviera un rol más de entrar a contener lo que dice el Presidente", sostiene y cuestiona que no hay un trabajo por establecer una "posición unificada, meditada, pensando en el interés de la nación y el pueblo colombiano".



En eso coincide la internacionalista Sandra Borda, quien esta semana en su cuenta de X escribió: "Al presidente le sobra el Canciller y la Cancillería. La persona que acepte sustituir a Leyva debe tener claro que será un cero a la izquierda. Tendrá que leer tuits todo el día y ver cómo se las arregla para convertir un montón de opiniones personales en política exterior".

Lo que ha pasado en estos últimos días ha generado molestia también en el interior del Palacio de San Carlos, pero son pocos los que hablan al respecto. Altas fuentes del Ministerio que pidieron no ser citadas le dijeron a EL TIEMPO que hay mucho descontento entre algunos funcionarios por la decisión que se tomó de bajar el primer comunicado y asumir una posición distinta a la inicial.



Igualmente, manifestaron que hay una confusión porque no hay una directriz clara sobre cómo abordar el conflicto, el cual ya deja 1.200 israelíes y 950 palestinos muertos.



Ahora bien, otros internacionalistas consultados por este diario resaltan que a pesar de este corto circuito, no todo en la Cancillería ha sido negativo, pues destacan que la coordinación con la embajada de Colombia en Israel ha funcionado bien y que gracias a eso, ya fue posible el envío de dos vuelos para repatriar a turistas colombianos que están en Tel Aviv.

Precisamente, EL TIEMPO habló con la embajadora de carrera Margarita Manjarrez quien explicó que a pesar de los mensajes que se han emitido desde Colombia, las relaciones diplomáticas con ese país están bien.

EN VIVO: Embajadora de Colombia en Israel habla sobre el retorno de los connacionales

"Yo solo tengo agradecimiento con Israel. A la comunidad diplomática nos han prestado todo el apoyo, están abocados a una emergencia, pero no nos han desamparado, nos tienen informados todo el tiempo. Si pedimos apoyo para nuestros desaparecidos, nos lo dan en la medida de lo posible", manifestó.



También hizo énfasis en un punto clave: "Todo lo que los diplomáticos construimos día a día en nuestro trabajo se ve en los momentos de crisis y nosotros tenemos con Israel una buena relación. Yo tengo aquí una buena relación. Tengo un respeto, un tratamiento, una amistad, un 'colegaje' y me siento respaldada, de manera que estamos bien".



Aunque los detalles logísticos para la repatriación están marchando bien, sí hay una preocupación por la institucionalidad diplomática tras los recientes mensajes del presidente y la Cancillería que han generado rechazo, hasta de un grupo de excancilleres.



¿Qué hacer entonces? Para Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, seguir abordando este tema de la forma como se ha hecho es un error.



"Recordemos que el presidente República, como jefe de Estado, es el jefe de las relaciones internacionales y como jefe de relaciones internacionales debe tener claro que sus actuaciones se deben regir tanto por el derecho internacional público como por unas reglas de diplomacia internacional", dice y resalta que esta situación es muy compleja y no es de "blancos o negros como lo ha tratado de poner el Presidente".



Prieto destaca, sin embargo, el conocimiento del país que tiene el canciller y señala que quien está "saliendo en falso" es el primer mandatario.



El docente indica que una forma de salir de esta encrucijada es "es llamar a la Comisión de Relaciones Exteriores y que se pueda, a partir de nuestra experiencia en resolución de conflictos, aportar a generar un cese que no cause más pérdidas de vida".



