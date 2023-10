‘Estamos muy asustados’: el relato de colombiano en Israel que regresa en segundo vuelo

Desde el fin de semana pasado, cuando el grupo islamista palestino Hamás emprendió el brutal ataque contra Israel, David Salvador no ha podido conciliar el sueño. No ha pasado una sola noche desde ese 7 de octubre que no sienta temor de que el sonido de una alarma sea el preámbulo de una desgracia.



David es un colombiano que reside en Israel desde hace 17 años. Dejo el país para emprender una nueva vida en el medio Oriente. Allá encontró el amor y hace cuatro años nació su pequeña hija, el motor de su hogar.Esta familia vive en la ciudad costera de Ashkelon, ubicada al sur de Israel y a menos de 15 kilómetros de la franja de Gaza. En las últimas horas, los bombardeos hacia esta población han aumentado y también las infiltraciones de miembros de Hamás.

Según reportes de la prensa internacional, los misiles que no alcanzaron a ser destruidos por la cúpula de hierro - el domo con el que Israel se defiende – han caído en las calles de la ciudad.



La guerra la empezaron a sentir mucho más cerca David y su familia. “Las alarmas y explosiones cada vez sonaban mucho más duro arriba de nosotros. Ya muchos (misiles) cayeron en casas y automóviles. Ha habido incendios. Eso ya empezó a asustarnos porque la situación está empeorando”, cuenta David, quien tiene 41 años de edad.

Los sentimientos encontrados invaden a este colombiano, quien atendió nuestra llamada mientras esperaba el autobús que lo llevará hacia el segundo vuelo que organizó el Gobierno colombiano para traer de regreso a connacionales que estaban atrapados en Israel.

Este es el avión Boeing 737C40 de la Fuerza Aeroespacial con 110 colombianos repatriados. Foto: Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Cuenta que este viernes dejaron su hogar sin saber si era la última vez que lo verían. Los bombardeos incrementaron cuando ellos se estaban dirigiendo al punto de encuentro que les señaló la Cancillería.



Inicialmente consideraron desplazarse hacia el norte del país, pero después decidieron que lo mejor era huir completamente de la zona.



“Hubo un momento que ya empezamos a pensar que debíamos retirarnos. Pensamos irnos tal vez a España o Italia, donde tenemos familiares. Pero el tema en el aeropuerto no está muy fácil por la situación, hay muchos vuelos cancelados, muy demorados. Hay personas que llevan esperando dos días un vuelo y está muy difícil conseguir uno. Ya queríamos salir porque estamos muy asustados”, relata este padre de familia.

Facebook Twitter Linkedin

Un proyectil estalla en el agua frente a la playa de Gaza durante un ataque aéreo israelí. Foto: EFE

El temor fue incrementando esta semana y la mayoría de las 24 horas del día las pasaban en el cuarto de refugio que tienen en su hogar. David relata que ha sido muy doloroso ver el trauma que tiene su pequeña por la situación. Alejarla de esta violencia es la prioridad, y por eso se van del país que los acogió hace más de 10 años.



“Me duele mucho ver a mi hija irse a un rincón, taparse sus oídos y llorar cada vez que suena la alarma. Para mi esposa ha sido muy doloroso también”, dice David, quien insiste en que tiene un revuelto de emociones al saber que deja Israel, pero regresa a Colombia con la incertidumbre de no saber qué pasará con lo que construyó en este tiempo.



Incluso confiesa que le angustia saber que no puede ayudar a quienes lo están necesitando en Israel, pero dice que en este momento la prioridad es la protección de su familia. También relata que esta oportunidad de volver a Colombia se dio gracias a que ya cumplió la edad de ser reservista del Ejército israelí, pues le sirvió a dichas fuerzas en el 2007 por un año. Si fuera menor, se hubiera tenido que quedar obligatoriamente allá.



David y su familia se alistan para regresar a Colombia este fin de semana y a miles de kilómetros de su hogar, esperar qué desenlace va a tener esta guerra entre Israel y Hamás - que ya deja más de 1.000 muertos - para ver si algún día pueden regresar.



