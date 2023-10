El duro cruce de mensajes entre el embajador de Israel y el presidente Gustavo Petro

La guerra que se declaró este fin de semana en Israel ya ha dejado, hasta el momento, 700 muertos y más de 2.400 heridos israelíes, así como el secuestro de varias docenas más, que podrían llegar a ser unos 130, de acuerdo con las cifras manifestadas por Hamás y su aliada, la Yihad Islámica.



En medio de esta situación que tiene en alerta al mundo, el presidente Gustavo Petro ha publicado una serie de mensajes que han levantado polémica en el país y de paso, controversia con el embajador de Israel en Colombia, Gali Daga.



Desde el sábado, el diplomático pidió que el jefe de Estado condenara el inesperado y brutal ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.



El Presidente, por su lado, le respondió asegurando: "Terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Les solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas; Israel y Palestina".

Desde el sábado, Petro se ha manifestado con varios trinos sobre violencia en Israel y Gaza. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Ante esa publicación, el embajador Daga le contestó al jefe de Estado: "Excelentísimo honorable señor presidente @petrogustavo, en las manos del ejército terrorista de Hamás más de 100 ciudadanos israelíes fueron secuestrados de sus hogares".



Luego dijo que entre ese grupo de secuestrados hay adultos mayores, jóvenes y niños. En su publicación compartió la imagen de una madre israelí llamada Doron y sus dos hijas, Raz y Aviv, que estaría en manos del grupo terrorista.

Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia. Foto: Embajada de Israel en Colombia

"Ayúdenos señor presidente, juntos con la comunidad internacional, para que esta bella familia y todos nuestros rehenes secuestrados regresen a sus casas lo más pronto que posible", concluyó.



Luego de ese clamor, el mandatario le contestó y le dijo que Colombia está dispuesta a ayudar, pero no únicamente a Israel. "El gobierno colombiano está por que no haya ni un solo rehén en todo el territorio de Palestina e Israel", dijo el Presidente.



Aunque después el mandatario no siguió en este cruce de mensajes con el embajador, sí expresó más opiniones que han sido centro de críticas. Dijo, por ejemplo, que desde joven estudió el conflicto palestino - israelí y "sé de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. Igual que se de la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en Europa desde 1933".



Grupo de ciudadanos se acerca a la embajada de Israel en Bogotá, para mostrar su apoyo ante los hechos terroristas en Israel. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

"Si hubiera vivido en la Alemania del 33 hubiera luchado al lado de los judíos y si hubiera vivido en Palestina en 1948 hubiera luchado del lado palestino. Ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos", agregó el jefe de Gobierno.



A esto se sumó que el sábado la Cancillería, inicialmente, condenó el ataque, pero luego cambió su discurso. En un segundo comunicado, cambiaron el tono y en vez de una condena, reiteraron el llamado para que Israel y Palestina retomen los diálogos para un proceso de paz "que conduzca a la coexistencia pacífica".

Paralelamente, Petro ha usado su cuenta de X para repostear varios videos y contenidos sobre la situación en Palestina.



Este lunes, por otro lado, manifestó: "Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transforman en criminales de lesa humanidad".

Policías israelíes y personal de rescate registran el lugar donde se ha producido un ataque con cohetes desde Gaza en Beitar Illit. Foto: AFP

El mensaje de Petro se dio después de que se conocieron las declaraciones del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien anunció este lunes que ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza, lo que significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos y combustible, en medio de la guerra.



"He dado una orden: Gaza estará bajo un cierre total. Estamos luchando contra terroristas bárbaros y responderemos en consecuencia", indicó el ministro, según un comunicado de su oficina.



Después de esa mención de Petro a los campos de concentración, el embajador israelí invitó al jefe de Estado a los campos de concentración de Auschwitz y este le respondió: "Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza".

Terroristas palestinos se tomaron carros del ejército israelí. Foto: EFE

El cruce de mensajes continuó y Daga le cuestionó: "¿Y le parecía así como en el video📽️ que le comparto excelentísimo señor presidente @petrogustavo?

"Sería un gran honor para mí acompañarle a una visita en #Israel, donde podemos visitar el Museo del Holocausto @yadvashemES y después podemos viajar al sur de Israel y visitar los kibutz que sufrieron los ataques terroristas de #Hamas , donde viven muchos latinos", le dijo el embajador.



Finalmente, manifestó que el gobierno de Israel está haciendo "todos los esfuerzos" para "encontrar a los dos colombianos desaparecidos, Ivonne Rubio y Antonio Mesías Montaño, después de los brutales ataques de #Hamas en un festival de música electrónica".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA