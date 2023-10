Así será el regreso de colombianos que están en Israel; volverán al menos 200

Desde Tel Aviv, Israel, la embajadora Margarita Manjarrez explicó cómo será el proceso de retorno de los turistas colombianos que están en ese país y buscan regresar a Colombia.



¿Cuál es la prioridad en medio de esta situación?

Desde el sábado que empezó esta lamentable situación tenemos una prioridad y es atender sobre todo a las personas de paso. Quienes han solicitado asistencia en este momento son los turistas porque ellos vienen acá sin ninguna certeza, no tienen un hotel o vienen en un grupo, están de paso, entonces hay que pensar en ellos en las circunstancias de que no están en Colombia.

¿Cuál es el balance hasta el momento de la atención?

De los 269 turistas que nos han solicitado asistencia hay buenas noticias porque un grupo de 51 personas ya salió. Tenemos peregrinos en Nazaret en Tiberias. Tenemos profesores, estudiantes y turistas que también están en Belén y en Ramala (Palestina).



Nosotros estamos acreditados en Israel, pero nuestra circunscripción consular, o sea lo que tenemos que atender de colombianos, también está en Palestina. Entonces tenemos que actuar para los colombianos que se encuentran en Gaza y para los colombianos que se encuentran en los territorios ocupados de Cisjordania. Para eso hemos tenido el apoyo de Israel porque ellos son quienes controlan la movilidad y acceso. Esto implica representan un reto diferente, pero es superable.

Soldados israelíes toman posiciones en la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

¿Cuándo saldrá el vuelo que anunció el Gobierno Nacional?

​Estamos terminando con la Cancillería, la Dirección de Soberanía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y con las autoridades de Israel lo del tema de los permisos y los sobrevuelos. Esa logística es un tema complicado, pero nosotros lo manejamos. Generalmente, requiere de tiempo, pero lo estamos haciendo a un ritmo vertiginoso para que probablemente el vuelo salga mañana (miércoles) de Colombia temprano y la repatriación se haga de aquí al jueves o viernes.



Eso significa también un trabajo logístico adicional por las listas y los pasaportes. Tenemos que darles las instrucciones a las personas porque esto no es un vuelo comercial.

¿A dónde llegarán los colombianos?

A Bogotá.

¿Cuántos colombianos estiman que van a retornar en el primer vuelo?

Entre 200 y 210 en esta primera etapa.

¿Cómo será la logística? ¿Solo será un vuelo?

La logística es la siguiente: son dos vuelos y ambos hacen escala. Uno se queda y el otro viene a Israel (a Tel Aviv). Aquí en Israel llevaremos el primer grupo y ellos se encuentran con el segundo vuelo y este los lleva a Bogotá. Ese vuelo vuelve a Israel por el segundo grupo. Esto quiere decir que a Israel solo ingresa un avión, ya que por la normatividad y seguridad aérea no podemos tener más de uno. Además, es un vuelo largo, la tripulación debe descansar. La capacidad de nuestra Fuerza Aérea es limitada. Es un gran esfuerzo para Colombia. Esta será la primera etapa.

El presidente Gustavo Petro confirmó que habrá vuelo para regresar a colombianos que están en Israel. Foto: EFE

¿Habrá segunda etapa entonces?

Estamos confiando en que esto se solucione, que haya un cese del fuego o una negociación, es decir, que no escale el conflicto. Confiamos en que tenemos que darnos un par de días para ver cómo evoluciona y si hay necesidad de hacer más vuelos, pues entonces se harán porque la prioridad del gobierno colombiano es atender a sus colombianos en Israel, es mi prioridad, mi responsabilidad. Estoy con un equipo maravilloso de gente comprometida, entonces lo vamos a hacer. Pero hay que dar tiempo, hay que esperar esta primera etapa, que va a salir bien.

¿Hay algunos requisitos para ellos?

Dadas las circunstancias de lo que estamos viviendo aquí - estamos en un estado declarado de guerra - la gente va a tener que tener un equipaje de máximo 20 kilos, no pueden tener animales. Tienen que tener sus pasaportes. Para nosotros eso es primordial y es una norma para brindarles la asistencia. Para viajar tienen que tenerlo. Si no tienen pasaporte, no se puede porque las normas de migración se siguen cumpliendo común y corriente. Aunque por ahora ese no es un problema igualmente porque todos están documentados.

¿Qué tan seguro es el traslado hacia el aeropuerto en Tel Aviv? ¿Habrá una asistencia para los colombianos en ese sentido?

Nuestras limitaciones son grandes. De todas maneras la Cancillería está tratando de darnos, por instrucción de Presidencia, todo el apoyo. Vamos a ver si en el vuelo que llega pueden enviarme dos personas para que nos apoyen aquí en el equipo.



En este momento nosotros no estamos ofreciendo transporte, no tenemos esa capacidad. Las personas tienen acceso a transporte y pueden llegar al aeropuerto. Nosotros salimos ayer (lunes) y hay seguridad y acceso al aeropuerto. Están abiertas las carreteras. No hay ningún problema en ese sentido y les vamos a rogar la comprensión para que ellos lleguen al aeropuerto por sus medios.



En algún caso extraordinario nosotros trataríamos de colaborar. Acá son supremamente colaboradores y también nos van a ayudar, por ejemplo, con kits de alimentos, porque este es un vuelo que tiene sus limitaciones.

Manifestaciones en apoyo a Israel se vivieron hoy en varias partes del mundo. Foto: EFE

¿Es decir que el aeropuerto desde donde saldrán está funcionando con normalidad?

​El aeropuerto está abierto y las carreteras también. Se puede llegar y hay acceso, pero hay una situación más de tipo psicológico y real y es que los vuelos se están cancelando. Cuando esto pasa, se causa mucho estrés y la gente se angustia muchísimo porque sienten ese temor de que no podrán regresar a Colombia.



Ahí es donde nosotros tenemos que hacer el acompañamiento, primero para tranquilizar a las personas. Nosotros estamos aquí hace tres años y tenemos también nuestras situaciones personales, pero tratamos de calmarlos, de ofrecerles el apoyo en la medida de lo posible.



No es la primera vez que esta situación ocurre, pero la escala y la naturaleza de los hechos actuales sí son distintos y eso hay que decirlo con claridad. Por eso el Presidente y el Canciller están abocados a que esta atención a los colombianos sea prioritaria. El Presidente nos ha dado un gran respaldo porque con la Fuerza Aérea se autorizó el vuelo.



Lo ideal sería que todos los colombianos que quieran regresar regresen, pero tenemos limitaciones.

¿A quiénes priorizarán?

Estamos haciendo una prioridad de los turistas primero y personas que tienen problemas de salud, por ejemplo, personas mayores y familias con niños. Esa es la primera etapa de esta situación.



¿Cuál es la situación en Tel Aviv?

Yo llevo acá tres años. Si suena la alarma sabemos que no pasará nada. Hay una defensa reconocida y eficaz, no nos va a caer un misil acá. Siempre hay riesgo, pero hay bunkers, refugios. Los supermercados están abiertos. El país no está detenido. Las ciudades, dependiendo de su ubicación, tienen más o menos riesgo, pero en general seguimos en "normalidad", abusando del término.

Israelíes donan sangre para los heridos víctimas de los ataques sorpresa de Hamás en el Hospital Ichilov de Tel Aviv. Foto: EFE

Por ahora la prioridad son turistas, ¿qué pasa con los residentes que quieren volver a Colombia?



Lo ideal y lo que quisiera el Presidente - y es nuestra instrucción - es que fueran todos los colombianos, pero hay entender que esto va por etapas. Se ha explicado por qué tienen que ser turistas en el primer grupo y por qué tiene que ser prioridad estas personas que tienen condiciones especiales. Creo que todos lo entienden y son comprensivos con esa situación.



A los residentes les decimos que agoten primero las otras vías y miren si hay posibilidad de un pasaje. De pronto no lo conseguirán hoy o no será el más barato, pero nosotros tenemos que darle prioridad a la emergencia.



Después de que tengamos el primer grupo afuera y si esto no mejora, estoy segura de que tendremos otra instrucción para continuar. Es el empeño del gobierno, nuestro compromiso.

¿Hay cifras de cuántos colombianos en Palestina han solicitado asistencia?

Allá son muchos menos, pero tenemos una población importante. Calculamos que existen unos 1.200. Es una comunidad supremamente buena en el sentido de que nos apoya, se mantiene en contacto. Nosotros tenemos una limitada atención por las circunstancias, pero siempre les hacemos los consulados móviles, vamos allá cada mes. Quisiéramos dar más, pero a veces no se puede y ellos son conscientes de eso.



En este momento los turistas que se encuentran por ejemplo en Belén y en Ramala están en nuestra lista. Las villas en Palestina están cerradas. El gobierno israelí ha cerrado y no se permite la movilización, pero para estos casos sí. Tenemos el apoyo para que nuestros nacionales vengan a abordar los vuelos y puedan salir de Israel.



Ahora bien, es un número pequeño: tenemos una familia en Belén, unos profesores universitarios en Ramala y otros familiares de una trabajadora internacional colombiana también allá, pero ellos, por ejemplo, han dicho que la organización que con la que trabaja su hija les está ofreciendo la opción de salir por Jordania. Las alternativas de salir por ahí son más factibles que salir por Israel, por eso no tenemos gran solicitud desde ese lado.

Devastación en Gaza. Foto: EFE

¿Qué recomendaciones les da a los colombianos que buscan regresar?

Mi recomendación primero es la seguridad y la precaución. Lo segundo es que tenemos que actuar con cabeza fría y cada uno debe analizar su posición. Si yo soy residente y tengo la posibilidad de buscar en Internet un tiquete o sé que puedo estar en este país y esperar porque ya enfrento mejor esta situación, pues comprender eso y entender que de pronto hay alguien más que tiene una emergencia y de verdad sí necesita salir. Es un tema de solidaridad.



Para las familias en Colombia: pueden tener la seguridad de que los familiares que tienen acá y que están de visita y de paso van a ser repatriados. Nosotros los vamos a llevar sanos y salvos a Colombia. Ese es el plan si circunstancias externas no nos lo impiden.

Luego de las declaraciones que se han dado desde Colombia, ¿cómo están las relaciones con Israel?

Las relaciones entre ambos países son de amistad. Tenemos más de 65 años de relaciones bilaterales. Apoyamos la creación del Estado, tenemos una comunidad judía importante, tenemos inversión, negocios, turismo, educación, es una relación positiva de todo punto de vista al igual que la que tenemos con Palestina, un Estado al que respaldamos, reconocemos, entendemos la situación y nos preocupa.



Queremos que israelíes y palestinos coexistan en paz, con fronteras reconocidas en alineación a nuestra política exterior y a los principios que nos rigen. Así como lo ha dicho el Presidente: este tipo de violencias solo terminarán cuando haya una solución definitiva que pasa por un proceso de paz y una negociación y un reconocimiento. Las relaciones están bien.



Yo solo tengo agradecimiento con Israel. A la comunidad diplomática nos han prestado todo el apoyo, están abocados a una emergencia, pero no nos han desamparado, nos tienen informados todo el tiempo. Si pedimos apoyo para nuestros desaparecidos, nos lo dan en la medida de lo posible. Ahora nos están ayudando con los permisos de sobrevuelo. Todo lo que los diplomáticos construimos día a día en nuestro trabajo se ve en los momentos de crisis y nosotros tenemos con Israel una buena relación. Yo tengo aquí una buena relación. Tengo un respeto, un tratamiento, una amistad, un 'colegaje' y me siento respaldada, de manera que estamos bien.

Palestinos se reúnen entre los escombros de una zona destruida tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza, el 9 de octubre de 2023. Foto: EFE

¿Cómo será el contacto con los colombianos que van a regresar?

Con esta pregunta quiero aprovechar para hacer un llamado. Cuando viajen, por favor, regístrense en los consulados. Es importantísimo cuando nosotros tenemos estas emergencias, ya que quien está registrado es quien recibe el boletín, el correo electrónico, es quien tiene acceso a todas nuestras comunicaciones, es a quien podemos llamar y podemos identificar, entonces hay que registrarse.



Cuando ocurren estas cosas nosotros acudimos a nuestro registro y ahí contactamos a la gente. Acá ya tenemos una lista consolidada.

Pero entiendo que están colapsados...

Las comunicaciones se nos han complicado, se nos está cayendo el correo electrónico. Se nos están cayendo las líneas que implementó la Cancillería y la nuestra 24/7. Quien por alguna razón no pueda comunicarse con nosotros, en nuestras redes están todas las líneas posibles de acceso y una de esas es a través del Centro de Atención al Ciudadano y de la Dirección de Asuntos Migratorios y consulares de la Cancillería.



Es importante para nosotros conocer quién nos necesita. Por supuesto que nosotros contestamos y si no lo hacemos es porque estamos en otra situación. Somos pocas personas, pero estamos haciendo todo lo posible. El correo es lo último que colapsa, entonces escríbannos, tengo a alguien dedicado exclusivamente a atender los correos electrónicos.

¿Cuántos funcionarios están atendiendo a los colombianos en Israel?

Tenemos un equipo pequeño en la embajada en este momento por circunstancias de vacaciones y licencias. Yo estoy solamente con dos diplomáticos y un administrativo. Los agregados son apoyo, pero básicamente podemos hablar un equipo de tres personas. Eso nos causa unas grandes limitaciones y ahí estamos trabajando, pero somos un equipo comprometido, quienes están en la embajada y los agregados también nos están ayudando mucho.

Colombianos desaparecidos en Israel. Foto: Redes Sociales

¿Qué se sabe de la pareja que está desaparecida?

Ese es un caso preocupante. Desaparecieron en circunstancias muy tristes en el desierto cerca a Gaza porque ellos estaban en una fiesta. La familia está supremamente preocupada y consternada. Ellos son ciudadanos colombo-israelíes, tienen doble nacionalidad.



Nosotros nos enteramos del caso a través de la tía que nos contactó, ya los padres habían contactado a las autoridades locales, habían hecho las denuncias, las autoridades prestaron todo el apoyo y el soporte bajo las circunstancias porque este país está en una guerra declarada. Los hospitales están llenos, entonces están afrontando situaciones que no permiten atender todas las cosas que normalmente se tiene con los ciudadanos acá. Ellos están esperando los resultados de ADN para verificar si sus familiares están vivos o no, y luego se mirará si están posiblemente dentro de los rehenes o no. Esa es una circunstancia más complicada porque hay incertidumbre y nosotros estamos dando el acompañamiento que podemos.



Hay una familia colombiana en Gaza, ¿qué se sabe de ellos?



Es otro caso difícil. El papá se encuentra en El Cairo, está asistido por nuestra embajada en El Cairo, pero su esposa y sus dos hijos están en Gaza. Ellos son colombo palestinos y las circunstancias, que son bien conocidas, impiden que salgan.



Hemos perdido un poco la comunicación con ellos porque estábamos tratando de sacarlos, pero eso se tiene que hacer a través de organizaciones humanitarias, organizaciones internacionales que nos ayuden a sacarlos a través de Egipto. Eso no se ha logrado y en este momento estamos en una situación apremiante por la situación que se vive allí.



¿Hay colombianos fallecidos?

Afortunadamente no.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA