El rosario de trinos del presidente Petro que afecta el rol de la Cancillería: análisis

Las voces críticas frente al rol que ha tomado la Cancillería de Álvaro Leyva durante el gobierno del presidente Gustavo Petro aumentaron esta semana por la posición del Ejecutivo ante el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.



Los internacionalistas coinciden en que el Ministerio ha quedado en un segundo plano por los mensajes del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter), donde ha escrito y republicado más de 100 mensajes sobre el tema en menos cinco días. Al cierre de esta edición, aún no había condenado el ataque.



Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de La Sabana, señala que “la Cancillería se está quedando relegada a las opiniones del presidente Petro. En este tipo de situaciones de respuestas diplomáticas, la Cancillería es la primera llamada a atender esto de una forma unificada”.

Repara, además, que el papel del Ministerio se ha enfocado en “amortiguar, reducir las implicaciones o suavizar muchas de las opiniones que da el Presidente”.



En lo que va del Gobierno ha habido controversia por trinos del Presidente sobre Chile, Salvador, Perú, entre otros. Con este último, las relaciones están afectadas.



Ahora, la posición que se ha asumido en política exterior causó, incluso, el rechazo de 12 excancilleres de las últimas seis administraciones. En una decisión inédita firmaron una carta rechazando los mensajes tanto de la Cancillería como del primer mandatario.



En la misiva afirmaron que “los mensajes del Presidente de la República y de la Cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo”. Para ellos, las declaraciones alejan las posibilidades de una política de consenso en los asuntos internacionales.



Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional en el Rosario, considera que la carta fue un llamado de atención “en el sentido de que esta no es la forma adecuada para abordar un tema tan complejo como lo es este conflicto y para que el Presidente condene el asesinato y la muerte de civiles sin que eso signifique que uno aplauda a Israel”.



Sin embargo, David Castrillón, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, tiene otra lectura. Dice que lo expresado es una opinión política de los excancilleres, más que un llamado de atención.



“La carta dice que el Gobierno no fue lo suficientemente crítico, cuando sí lo ha sido. De hecho, me parece una mala interpretación. El Gobierno, en cuanto apegado al derecho internacional, está acercándose más a eso que gobiernos anteriores. Lo hace al llamar a que en el seno de la ONU se realice una conferencia sobre el tema y lo hace cuando critica la violencia de todo tipo”, agrega.

Pese a esto, en el interior de la Cancillería sí se generó un descontento por el cambio de posición que tuvieron que asumir luego de lo que expresó el Presidente en su cuenta de X.



Altas fuentes del Palacio de San Carlos, igualmente, señalan que faltó liderazgo del Canciller para defender la postura inicial, que, afirman, se podía mantener sin ir en contravía de la posición del Presidente, la cual se centraba en solicitar que cese la ocupación de Israel sobre Palestina, un Estado que Colombia reconoció en el 2018.



Ahora bien, otros internacionalistas consultados por este diario resaltan que a pesar del corto circuito, destacan que la coordinación con la embajada de Colombia en Israel ha funcionado bien y que gracias a eso, ya fue posible el envío de dos vuelos para repatriar a turistas colombianos que están en Tel Aviv.

Precisamente, EL TIEMPO habló con la embajadora de carrera Margarita Manjarrez quien explicó que a pesar de los mensajes que se han emitido desde Colombia, las relaciones diplomáticas con ese país están bien.



"Yo solo tengo agradecimiento con Israel. A la comunidad diplomática nos han prestado todo el apoyo, están abocados a una emergencia, pero no nos han desamparado, nos tienen informados todo el tiempo. Si pedimos apoyo para nuestros desaparecidos, nos lo dan en la medida de lo posible", manifestó.



También hizo énfasis en un punto clave: "Todo lo que los diplomáticos construimos día a día en nuestro trabajo se ve en los momentos de crisis y nosotros tenemos con Israel una buena relación. Yo tengo aquí una buena relación. Tengo un respeto, un tratamiento, una amistad, un 'colegaje' y me siento respaldada, de manera que estamos bien".

Ahora bien, no es la primera vez que la Cancillería tiene que cambiar sus asuntos internos por decisiones de Casa de Nariño. Recientemente, el canciller Leyva declaró desierta la polémica licitación de los pasaportes, pues el mandatario fue enfático en señalar en que en su administración no se podían llevar a cabo licitaciones con un solo oferente.

En dicho proceso, la empresa Thomas Greg & Sons –que ha tenido el contrato de estas libretas en los últimos 17 años– fue la única que llegó al final y la licitación prácticamente era de ellos. Pero el ministro la tumbó. Luego, sin embargo, Leyva le firmó un contrato a la firma por un año más.



