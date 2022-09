La ministra de Minas, Irene Vélez, ha estado en el centro de las críticas por algunas de sus intervenciones y salidas en falso.



Este lunes sumó otro percance. Durante su intervención en la Comisión Quinta del Senado, donde estaba citada para el debate por la problemática por altos costos en tarifas de energía, la ministra empezó a leer.



Alcanzó a hablar unos minutos y fue interrumpida por el senador Inti Asprilla, presidente de dicha comisión.



"Ministra, hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley Quinta, pero continúe su intervención", le dijo.



Ante eso, la jefe de cartera aseguró que "no sabía" y que solo usaría las hojas que tenía para apoyar su discurso.



Efectivamente, el artículo 105 establece que en los debates "no se permite la lectura de discursos escritos; esto no excluye las notas o apuntamientos tomados para auxiliar la memoria, ni los informes o exposiciones con que los autores de los proyectos los acompañen".

En entrevista para este diario con Yamid Amat, Vélez aseguró: "Acabamos de llegar al Gobierno –dice la ministra– y encontramos una situación que viene acumulándose de años atrás. Debemos tomar medidas inmediatas y otras a mediano plazo, sin que las primeras terminen por complicar más el problema. Por ello, se requiere un pacto de todos los actores de la cadena. Hemos fijado un plazo de diez días para que haya una solución concertada que se refleje en la tarifa".



Sobre dichos acuerdos, la ministra señaló que hay "distintas opciones de solución".



"Todos coincidimos en que el indexador de Índice de Precios del Productor (IPP) está afectando negativamente al usuario. Por eso, una opción inmediata que pusimos sobre la mesa es cambiar de manera urgente, aunque transitoria, ese índice. Además de la modificación del IPP en los componentes regulados de la tarifa, hemos hecho una invitación expresa a los generadores para que renegocien los contratos de energía bilaterales de manera que se modere el efecto negativo inflacionario del IPP. Es urgente bajar las tarifas y debe hacerse también en los contratos adquiridos".



Las salidas en falso de la Ministra de Minas

El pasado primero de septiembre le llovieron reclamos por terminar de forma abrupta una rueda de prensa.



Ocurrió durante la apertura del Congreso Nacional de Minería donde se estaba debatiendo sobre la transición energética, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático en Colombia. Tras este hecho, Vélez salió a pedir disculpas.



Su otra 'salida en falso' ocurrió cuando en el marco del congreso Nacional de Energía Inteligente en Cali, la jefe de la cartera energética dijo: "En este momento estamos hablando de $10.000 billones, entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo (...)".

Ante esto, Vélez respondió a un trino de Navarro Wolf en el cual le hizo caer en cuenta de su error. "Estimado @navarrowolff, todos cometemos errores, con la presión de hace 8 días me equivoqué", manifestó Vélez.



En este trino, la ministra señaló que la cifra real pendiente de pago del segundo trimestre de 2022 es de 10,49 billones de pesos, y que debido a esto se instaló una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda para poder evaluar la mejor solución, pues la deuda total supera los 15 billones.



