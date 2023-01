Revuelo ha causado un informe citado -en un hilo de Twitter- por la ministra de Minas, Irene Vélez, que no tendría sustento por sus mismos autores.



En este comunicado, Vélez defiende el plan del Gobierno para aumentar las reservas de hidrocarburos, explica la destinación de las finanzas del Estado en esta materia y argumenta que Colombia tiene garantizado gas hasta 2037.

Según lo reveló Caracol Radio, emisora que consultó a algunos funcionarios del ministerio sobre este informe: "el problema es que este documento -compartido por Vélez- tiene serios problemas técnicos, normativos y jurídicos".



La cadena radial también consultó a un alto funcionario del Ministerio quien reveló las advertencias que le hizo a la ministra sobre las irregularidades de este informe, antes de su publicación.



"Le dije que estaba mal hecho y que tenía problemas en sus afirmaciones y sus cifras -como aquella de que tenemos gas garantizado hasta 2037 – 2042", reveló la fuente.



Aquí la publicación que hizo la ministra de Vélez:

En Davos ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición hacia producción de energías limpias. Explico 🧵 pic.twitter.com/FGZSTWJ3bJ — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) January 22, 2023

Incluso la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, expuso desconocer el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” presentado por esta cartera para sustentar su decisión de no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.



Las reacciones políticas no se han hecho esperar frente a estas denuncias de irregularidades. El senador David Luna enfatizó que este caso es "gravísimo".

Gravísimo lo que revela @EspinosaRadio; la MinMinas manipuló un informe para engañar a los colombianos y justificar la suspensión de la exploración petrolera. Ministra, NO MIENTAN MÁS, NO IMPROVISEN. Por el bien de nuestro país, renuncie de una vez por todas. pic.twitter.com/9DiJBQEPMl — David Luna (@lunadavid) January 24, 2023

"La MinMinas manipuló un informe para engañar a los colombianos y justificar la suspensión de la exploración petrolera. Ministra, NO MIENTAN MÁS, NO IMPROVISEN. Por el bien de nuestro país, renuncie de una vez por todas", agregó.



También se unió a las críticas el senador Miguel Uribe, quien fue enfático en decir que: "se acabó el periodo de prueba de la ministra Irene Vélez. Es evidente que fracasó".

Se acabó el periodo de prueba de la ministra Irene Velez. Es evidente que fracasó.



La sostenibilidad fiscal y soberanía energética del país está en riesgo.



Invito a todas las bancadas a unirnos en una moción de censura en contra de la ministra.



Es el momento. pic.twitter.com/Bk9OBirDnA — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 24, 2023

Además, Uribe expuso que "la sostenibilidad fiscal y soberanía energética del país está en riesgo", por eso está invitando a todas las bancadas a unirse en una moción de censura en contra de la ministra.



El ex senador Jorge Enrique Robledo, por su parte, aseguró que "la ministra Irene Vélez debe renunciar inmediatamente a su cargo".

MinMinas Irene Vélez debe renunciar inmediatamente a su cargo.

Porque sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de Minas y de otro alto funcionario, que no lo firmaron.https://t.co/0abpDVyYL8 CaracolRadio — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) January 24, 2023

Bajo esta petición, expuso sus razones: "sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de Minas y de otro alto funcionario, que no lo firmaron".



El excandidato presidencial Enrique Gómez cuestionó a Vélez por abusar de sus "tonterías".

No se les olvide colombianos que el golpe de muerte para la industria minero energética del país lo dió la Reforma Tributaria, tal vez por eso Irene Vélez abusa de sus tonterías. pic.twitter.com/76a6gC7elF — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) January 24, 2023

"Es un comportamiento errático que parece chistoso, pero no lo es", explicó Gómez sobre los riesgos que puede traer para el país la política petrolera del Gobierno.



Frente a la posibilidad de que este documento no tenga sustento ni por sus mismos autores, diferentes líderes políticos ponen en duda los argumentos usados por la cartera para tomar la decisión de no entregar nueva contratación, lo que deja en riesgo la seguridad y autosuficiencia energética del país.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA