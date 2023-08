Ha llamado la atención la presencia de Irene Vélez, quien renunció hace dos semanas como ministra de Minas y Energía, en el consejo de ministros en el cual, según el presidente Gustavo Petro se emitieron los decretos para la emergencia social y económica de La Guajira.



El mismo jefe de Estado compartió en su cuenta de Twitter una foto en la cual se ve a Vélez al lado de Ómar Andrés Camacho, quien fue designado como nuevo jefe de la cartera de Minas y Energía.



Pero no solo es su presencia en la reunión del gabinete. La semana pasada, cuando se publicó el primer decreto de la emergencia social, el 1250 del 26 de julio del 2023, el cual habla del acceso al agua potable de la región, así como destinación de recursos y la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, también llevaba la firma de Vélez.



Irene Vélez - Decreto emergencia económica Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO - Archivo particular

¿Por qué se da esta situación? Si bien Vélez renunció a su cargo el 18 de julio con una extensa carta, aún está ejerciendo funciones como ministra, pues su reemplazo todavía no se ha posesionado, por lo que no puede firmar ningún documento como jefe de esa cartera.



Y como todos los decretos de emergencia social y económica de La Guajira deben de tener la firma de todos los ministros, por eso se hizo necesaria la presencia de Vélez en la reunión de este lunes en la Casa de Nariño. Fue allí donde todo el despacho firmó los documentos.



Una vez se posesione Camacho, Vélez dejará su cargo definitivamente y su firma no volverá a aparecer en documentos oficiales, por los menos con los relacionados con el Ministerio de Minas y Energía, ya que no se descarta que siga en el Gobierno.

La ministra de Minas y Energía Irene Vélez . Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

De hecho, Camacho viene adelantando reuniones y está al frente del empalma para posesionarse en los próximos días.

La renuncia de Irene Vélez

"Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su confianza, permitiéndome liderar un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal. Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad decido apartarme del cargo de Ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del Gobierno. Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran", escribió Vélez en una carta el 18 de julio cuando renunció.



La funcionaria dejó su cargo tras varios escándalos, como que habría usado contactos en el alto Gobierno para que autorizaran la salida de su hijo del país sin el permiso autenticado ante notaría.



Asimismo, se cuestionó que su esposo obtuviera un contrato por el Estado por 129 millones de pesos para liderar un proyecto de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA