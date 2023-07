Llamó la atención que el primer decreto emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco la emergencia económica y social en La Guajira, la cual fue declarada el 2 de julio, tiene la firma de Irene Vélez, quien renunció a su cargo el 18 de julio.



Este decreto, el 1250 del 26 de julio del 2023, habla del acceso al agua potable de la región, así como destinación de recursos y la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira.



“El presente decreto tiene por objeto definir las condiciones y medidas para garantizar el acceso al agua” dice el primer artículo del documento que tiene la firma de todos los ministros, pues por tratarse de una emergencia social debe tener la firma de todos los miembros del gabinete, así como la del jefe de Estado.



El decreto contiene 23 artículos. Foto: Captura de documento.

Precisamente es por esta razón que lleva la firma de Irene Vélez. Aunque renunció hace 10 días a su cargo tras una serie de escándalos, siendo el último la salida irregular de su hijo del país y el presunto tráfico de influencias con funcionarios de Migración Colombia.



Según reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, Vélez habría usado contactos en el Gobierno para que autorizaran la salida de su hijo del país sin el permiso autenticado ante notaría.



"Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su confianza, permitiéndome liderar un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal. Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad decido apartarme del cargo de Ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del Gobierno. Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran", aseguró en su carta de renuncia.



Pero, ¿si renunció por qué firmó? Todavía no se ha emitido el decreto que designa a Ómar Andrés Camacho, lo que en el papel significa que Vélez sigue estando al frente de la cartera.



No obstante, ya Camacho está a la espera de la oficialización de su designación y está trabajando en el empalme.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA