La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, protagonizó una polémica con un grupo de periodistas. Acabó abruptamente una rueda de prensa que ofrecía con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.



El hecho ocurrió este primero de septiembre durante la apertura del Congreso Nacional de Minería, que se lleva a cabo en el hotel Hilton de Cartagena, escenario donde se está debatiendo sobre la transición energética, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático en Colombia.



Durante la rueda de prensa, las ministras fueron interrogadas por algunos periodistas. A la pregunta de un comunicador Vélez respondió: “Son como 50 preguntas en una”.



Aunque en ese momento los reporteros se tomaron la situación con jocosidad, la ministra Vélez reaccionó de inmediato subiendo el tono ante los periodistas presentes: “Me dejas hablar, por favor. Gracias”.



Y continúo: “Si no, no puedo responder”.



Cuando una periodista iba a intervenir solicitando que se le respondiera una pregunta previa que había realizado, Vélez, con molestia, dijo: “Entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar”. Y abandonó el lugar donde se estaba llevando a cabo la rueda de prensa.



Según los periodistas que cubrían la rueda de prensa, era la última pregunta que iba a responder y el tema era la teoría del decrecimiento.



Cuando la ministra iba a responder, dos comunicadores compitieron el puesto para preguntarle, situación rutinaria en este tipo de espacios, que no le gustó a Vélez y terminó dejando el lugar.

#EnVideo | Ministra de Minas, Irene Vélez se retira de rueda de prensa dejando en el aire las inquietudes de periodistas en el Congreso Nacional de Minería. pic.twitter.com/Gmq55bUXUs — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) September 1, 2022

La semana anterior, la ministra Vélez generó un debate en redes sociales en torno a un detalle que para muchos internautas debió pasar por alto, pues calzó un par de tenis blancos durante un encuentro bilateral con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto. Situación que fue calificada para unos como una “falta de protocolo”, y para otros fue una discusión sin importancia.



El Congreso Nacional de Minería continúa este viernes en Cartagena, escenario donde se analiza la actualidad y el futuro de la industria minera colombiana.



