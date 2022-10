La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es la primera funcionaria del gobierno de Gustavo Petro que enfrentará una moción de censura en el Congreso. Para lograr sacarla del cargo, hoy mismo los partidos Cambio Radical y Centro Democrático empezaron a buscar aliados. Las dos colectividades cuentan con el apoyo de los representantes por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y la curul afro mientras que el oficialismo hasta ahora se muestra tranquilo porque consideran que ella seguirá en el gabinete.



“Cuando los parlamentarios de la oposición presentan tan precozmente mociones de censura, lo que hacen es atornillar los ministros”, dijo el presidente del Congreso, dirigente del Pacto Histórico y aliado de la ministra, el senador Roy Barreras.



“Algunas voces escuchamos que ante la crisis económica y la elevación del dólar debía renunciar la ministra, pero con esta moción de censura lo que han hecho es garantizar que permanezca en el cargo”, aseguró Barreras.



“Tengo la certeza de que el equipo económico del Gobierno, en compañía de la ministra, en los próximos meses va a entregar avances de la estabilidad y seguridad de la política minero-energética, petrolera, autonomía petrolera, exportaciones, exploración, que no solo estabilizará los mercados, sino que también dejará clara la política del Gobierno colombiano en el proceso de la transición energética que no se hace en 15 días, sino en 15 años”, argumentó el presidente del Senado.



Vélez fue citada al banquillo por un grupo multipartidista que la señala de no ser la persona idónea para manejar la cartera encargada de la seguridad energética del país.



Sus declaraciones sobre el decrecimiento de la economía, la idea de exportar gas desde Venezuela y el cese de los contratos para explorar y explotar nuevos yacimientos de hidrocarburos están entre los argumentos de la oposición para pedir su salida.



La solicitud de moción de censura fue radicada en la Cámara de Representantes y, en cuestión de diez días, el presidente de esa corporación, David Racero, deberá citar a un debate para ese proceso, un calendario que deja a Vélez con los días contados para confirmar si se mantiene, o no, en el cargo.



La oposición consiguió 30 firmas para citarla a moción (el mínimo es de 19) y cuentan con que otros partidos se les sumarán en la votación.



"Ministra Irene Vélez, ¡usted es una incompetente! Dedíquese a filosofar y no a hacer decrecer más nuestra economía. Desde la oposición y junto a partidos independientes iniciamos la moción de censura en contra de la ministra de minas. No podemos permitir que arruinen al pueblo", dijo el congresista por la circunscripción Afro, Miguel Polo Polo.



“La ministra Irene Vélez no es una mujer capacitada para el cargo, ella que vaya a dar clase en la facultad de ciencias humanas, pero no a dirigir uno de los ministerios más importantes de este país. Con su excusa de proteger el medio ambiente, nos va a poner a importar gas de la dictadura venezolana”, agregó Polo Polo.



“Este es un gobierno lleno de improvisación, un gobierno ineficiente (...) Vamos a convocar a todas las bancadas que hacen parte del Congreso de la República a que nos acompañen en esta moción de censura”, aseguró el legislador.



Además del desafío político que enfrenta la ministra, tiene otro obstáculo en su camino. Los representantes a la Cámara Óscar Villamizar y Juan Espinal radicaron también ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra la ministra Vélez, por supuestamente incurrir en el delito de pánico económico.



POLÍTICA

