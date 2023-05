La visita de Estado del presidente Gustavo Petro a España ha estado marcada por una agenda de cooperación. En paralelo al fortalecimiento de la relación entre ambas naciones, un hecho suscitó múltiples comentarios en redes sociales: la ministra Irene Vélez, quien hace parte de la comitiva colombiana, fue fotografiada con tenis al lado de los reyes de España.

(En contexto: Irene Vélez, ministra de Minas, se presentó en tenis ante los reyes de España).

Durante la mañana de este miércoles 3 de mayo se desarrolló un encuentro protocolario de las comitivas con los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz. La ceremonia se llevó a cabo en el palacio del Pardo, en Madrid, donde el presidente Petro fue escoltado por varias motos de la Guardia Real y posteriormente por la Caballería española.

En su discurso, Petro dijo que "viene del país de la belleza" y que conoció a España a través del Quijote, del cual aprendió cosas: "El caminar para construir justicias". Adicional a esto, advirtió sobre la crisis climática y la necesidad de construir políticas públicas universales para poder ser efectivos.

Así respondió la ministra a las críticas

La ministra causó revuelo al romper el protocolo. Foto: Twitter: @CarlosFlorezS

La ministra Irene Vélez hizo frente a los comentarios por su calzado: "Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad".

Por ello, la funcionaria expresó que actuaba bajo la libertad que tiene sobre sí misma.

"Puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy", señaló y compartió fotografías de la cena de gala en el Palacio Real a la que acudió con un vestido azul.

Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy. pic.twitter.com/Z8ZEco8srq — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) May 3, 2023

La ministra Vélez ya había sido criticada hace un par de meses por usar tenis blancos durante un encuentro bilateral con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, quien visitó Colombia en 2022.

En su momento, expertas consultadas por EL TIEMPO sentenciaron que la conversación generada alrededor de usar o no tenis portaba una importante carga machista.

📍Bogotá | La ministra @MarotoReyes y la ministra @IreneVelezT de @MinEnergiaCo han mantenido un encuentro bilateral en el que se ha puesto de manifiesto el interés de España y sus empresas en participar en la transición energética, por la que apuesta el Gobierno de Colombia. pic.twitter.com/K1dQLg5AY3 — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) August 24, 2022

"A menudo a los hombres se les pasan por alto cosas que no deberían ser tema de conversación en pleno 2022. Pienso por ejemplo en un candidato presidencial como Sergio Fajardo que hizo campaña en tenis muchas veces y Alex Char, fue 'noticia' por una gorra que no se quitaba nunca. Y no olvidemos a Luis Ernesto Gómez, que cuando comenzó su vida pública se ganó el remoquete de 'El ministro de los tenis'. A todos estos hombres no solo les aceptaron, sino que les celebraron, el uso de tenis para su día a día. Por supuesto, estamos hablando de la tara machista de poner a las mujeres bajo la lupa por cualquier cosa que usen, desde los zapatos hasta el escote", señaló Jeniffer Varela, maestra en estudios de moda y creadora del blog moda 2.0.

(Lea: ¿Está mal usar tenis en un evento formal como lo hizo la ministra de Minas?).

