Investigarán quién habló de intervención militar en Venezuela

Luego de que el diario brasileño Folha publicó en un artículo que Colombia está dispuesta a apoyar cualquier acción para derrocar la dictadura venezolana, teniendo como fuente a un alto funcionario colombiano, el canciller Carlos Holmes Trujillo negó, una vez más, las afirmaciones.

A propósito de este tema, recordó Trujillo que ningún miembro del cuerpo diplomático "puede transmitir posiciones que no correspondan a las fijadas por el Presidente", por lo que están obligados a "pedir permiso" al Ministro de Relaciones Exteriores.



El Canciller fue tajante al advertir que quien lo haga se verá expuesto a sanciones. En ese sentido confirmó que investigarán quién fue el diplomático citado en la publicación y actuarán "con toda la severidad requerida".



Según el canciller Trujillo, el presidente Iván Duque no ha cambiado de opinión de que la solución a la crisis venezolana tiene que ser diplomática.



"El Gobierno del presidente Iván Duque, tal como lo ha reiterado el propio mandatario, mantiene una tradición no belicista", sostuvo Carlos Holmes Trujillo.



De hecho, en la reunión que sostendrá este miércoles con el Grupo de Lima en Colombia le harán seguimiento a la situación de Venezuela y buscarán nuevas medidas diplomáticas. El Canciller resaltó la importancia de "continuar fortaleciendo una gran coalición democrática internacional".

POLÍTICA