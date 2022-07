La tranquila transición de mando, salvo muy contadas excepciones, y la manera democrática en la que ambos líderes tomaron los resultados electorales del 19 de junio, deben formar parte de los factores que mejoraron la imagen del presidente Iván Duque y del presidente electo Gustavo Petro.



En efecto, la encuesta Invamer, publicada en las últimas horas, realizó la primera medición de la imagen, y muestra que el mandatario de izquierda mejoró sustancialmente al llegar a 64 % de favorable, luego de tenerla en un 42 % en el mes de febrero. Su imagen desfavorable pasó de 40 % al 22 %.



En el caso de Duque, el desempeño del mandatario presentó una variación en la aprobación de su gestión al llegar a 27 % en el mes de julio, luego de estar en un 23 %. La desaprobación pasó del 73 % en el mes de marzo al 68 % en el mes de julio.



Estos resultados muestran que los colombianos reciben bien las decisiones tomadas por Petro y Duque tras una de las campañas políticas más agresivas de los tiempos recientes, una característica impuesta, según varios analistas, por el impulso descontrolado de las redes sociales.

Tras las elecciones, Duque se mostró respetuoso, felicitó a Petro y dijo que lo invitaba a un empalme transparente que hasta ahora ha ocurrido, salvo el ruido generado por el episodio de la junta de Ecopetrol.



Petro, por su parte, se alejó de varias de sus posturas y empezó a mostrar que caminaba por la búsqueda de los consensos con todos los actores políticos, incluso aquellos que históricamente han sido sus adversarios más caracterizados ,como el expresidente Álvaro Uribe.



Además de Uribe, se reunió con el propio Duque, con Germán Vargas Lleras y con César Gaviria Trujillo, con quien acaba de lograr que el partido Liberal se sume a la coalición de Gobierno. Petro con estos actos muestras coherencia en su discurso de intentar un 'Gran Acuerdo Nacional' que le permita al país respirar tranquilo.



Se trata de un mensaje poderoso para Colombia que ha vivido horas de dolor causados por la violencia política, tal como lo resumió recientemente en los informes publicados por la Comisión de la Verdad.



Estos mensajes han calado en la ciudadanía que ve en sus líderes gestos civilizados, de posiciones contrarias, pero serenas.

Tras este forma de ejercer la política se conocen los resultados de la encuesta de Invamer que, sin embargo, refleja que otras decisiones no han sido bien recibidas.



Es el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, quien obtuvo 10,5 millones de votos y por el que hubo una masiva movilización de ciudadanos que lo consideraban mejor opción que Petro.



Hernández aumentó su imagen desfavorable al pasar del 16 % al 52 % entre febrero y julio; su imagen favorable pasó del 16 % al 28 %.



Es claro que los colombianos no están satisfechos con sus dudas en, por ejemplo, saber si se posesionará definitivamente como senador y si hará oposición.



En su caso, parece que los colombianos no recibieron bien su amable encuentro con Petro, que incluyó varios abrazos, y que terminó con la frase de: "Empezó el cambio".



Es natural que sus seguidores se sientan defraudados y de ahí estos números.



En otros resultados, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez tiene una imagen favorable del 18 % y desfavorable del 47 %.

La encuesta, que es una fotografía de un instante determinado, muestra también cómo están los mandatarios locales.



En el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mejoró 6 puntos de aprobación al pasar del 29 % al 35 % y al caer la desaprobación de su gestión del 66 % al 61 %.



Daniel Quintero, en Medellín, se ubica en el 52 % la imagen favorable del mandatario local. El número que desaprueba al alcalde se ubica en un 42 %, pese a que estuvo separado de su cargo.



Jorge Iván Ospina, en Cali, es uno de los más afectados. El mandatario caleño tiene una desaprobación del 61 % y una aprobación del 31 %. La encuesta dice que el 75 % de los caleños encuestados cree que las cosas están peor, mientras que solo el 17 % cree que van mejor.



Jaime Pumarejo, en Barranquilla, con una aprobación de 63 % de su gestión y tan solo con un 35 % de desaprobación.



Juan Carlos Cárdenas, en Bucaramanga, llegó al 44 % de aprobación y en un 52 % desaprobación. Mientras que Jorge Iván Ospina, en Cali, logró 31 % de aprobación de su gestión y quedó en un 61 % de desaprobación.



En cuanto a los gobernadores, la encuesta dice lo siguiente: La mandataria del Atlántico, Elsa Noguera, tiene una aprobación del 78 % y es la más alta del país. Sumó 11 puntos porcentuales en este indicador mientras que su desaprobación bajó de 33 % a 21 % en julio.



El de Antioquia, Aníbal Gaviria, tiene una aprobación del 58 % en julio, lo que significó un crecimiento de 6 puntos porcentuales frente al 55 % indicado en marzo pasado. Su desaprobación pasó del 31 % en marzo a 29 % en julio.



El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, obtuvo una aprobación del 33 %, o sea, 11 puntos porcentuales más que en la encuesta realizada en marzo. A su vez, su porcentaje de desaprobación pasó del 68 al 59%.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldan, tiene una aprobación del 44 %, lo que significa que sumó 3 puntos porcentuales con respecto a marzo, cuando registró un 41 %. Su desaprobación pasó del 49 al 41 %.

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.

FUENTE DE FINANCIACIÓN:recursos propios de INVAMER S.A.S.

OBJETIVOS: medir la aprobación del Presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Iván Duque Márquez. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.

UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018.

MARCO MUESTRAL: cartografía de las ciudades para seleccionar a las personas. El cubrimiento de la cartografía en las 5 grandes ciudades es del 95%. La cantidad de manzanas en la cartografía son: Bogotá 39.103, Medellín 13.329, Cali 13.707, Barranquilla 7.783 y Bucaramanga 4.716 para un total de 78.638.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 1.200 encuestas personales distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas, Medellín 200 encuestas, Cali 200 encuestas, Barranquilla 200 encuestas y Bucaramanga 200 encuestas. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.

SISTEMA DE MUESTREO: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares y posteriormente una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 2,83%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 4,90%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-6,93%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar de los encuestados (CAPI).

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 30 de junio al 10 de julio de 2022.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: 39.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de las mismas.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.

PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ: referirse al cuestionario.

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: referirse al cuestionario.

FACTOR DE PONDERACIÓN: Es la cifra que actuando como un multiplicador permite llevar los datos muestrales a la población, es decir expandir la muestra.

El factor de ponderación se calculó dividiendo el porcentaje del universo de las variables rango de edad y nivel socioeconómico sobre el porcentaje de la muestra para las mismas variables. El factor de ponderación indica la cantidad de unidades muestrales que representa cada encuestado para ser proporcional o representativo al universo.

El universo utilizado en este factor de ponderación fue tomado de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.



