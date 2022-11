Ya son 120.000 los damnificados por las inundaciones en la subregión de La Mojana y El San Jorge, en Sucre. Esta cifra no incluye a los habitantes de las zonas afectadas en Córdoba, el sur de Bolívar y parte de Antioquia.



Debido a esta crisis, quienes habitan la región entrarán en paro desde hoy para reclamar acciones del Gobierno presidido por Gustavo Petro.



Alfonso Prada, ministro del Interior y vocero del gobierno Petro. Foto: Mininterior

Frente a las peticiones de la comunidad, el ministro del Interior, Alfonso Prada, invitó al diálogo y anunció en la mañana de ayer una serie de medidas para atender la situación.



Inicialmente, dijo que la Fuerza de Tarea Aquiles, de las Fuerzas Armadas, se trasladará desde Caucasia (Antioquia) a la zona para facilitar la llegada de un cuerpo de ingenieros militares, junto con un equipo técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para valorar en terreno lo que está ocurriendo y tomar medidas que puedan solucionar el problema.



Además, se refirió a la alerta que se emitió desde la Contraloría con respecto a los millonarios contratos que no han tenido resultados frente a las inundaciones en esta región. Prada aseguró que se va a trabajar en estos cuatro años de gobierno para cuidar “en extremo” la inversión.



“El contralor anuncia al país que ha encontrado una inversión de cerca de 3,3 billones de pesos que se han prácticamente perdido”, señaló el ministro.



Según él, no hay respuesta sobre la inversión dirigida a aproximadamente 450.000 hectáreas en los municipios de La Mojana. Por eso, explicó que hoy mismo se reunirán el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para establecer las medidas económicas y el alcance de estas para enfrentar el invierno.



“En este gobierno vamos a garantizar una solución estructural a La Mojana y aseguraremos la apropiación de los recursos en las vigencias presupuestales”, declaró Prada.



De hecho, el ministerio encabezado por Muhamad dio a conocer que, a más tardar en dos meses, deberá iniciar la ejecución de los proyectos integrales para La Mojana, puesto que ya están avanzados en estudios.



Otra de las medidas anunciadas por el ministro del Interior incluye la llegada de un equipo de su cartera y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La idea es que puedan articular su trabajo con el de las juntas de acción comunal, las cuales ayudarán a mitigar el hambre de las comunidades de la región.

“Esto para que haya ollas comunitarias en cada uno de los municipios con el fin de que se pueda suministrar comida caliente y no haya un solo habitante de La Mojana que se acueste con hambre”, explicó el funcionario. Finalmente, Prada también recordó que se han distribuido 14.000 ayudas a las familias y 17.000 subvenciones a productores afectados por las inundaciones.



Estos anuncios y medidas se dieron a conocer luego de que la población de este territorio programó para hoy el inicio de un paro que bloqueará dos vías estratégicas: la carretera troncal del Caribe, en La Apartada (Córdoba), y el sector de La Ye. Además, se canceló el bloqueo de otros dos puntos.



No obstante las declaraciones del ministro del Interior, los habitantes de la subregión de La Mojana y El San Jorge, líderes campesinos, cultivadores, productores y ganaderos manifestaron que aceptan las ayudas que ofreció el Gobierno para solucionar las afectaciones por las lluvias, pero que antes deben firmar un documento que garantice las exigencias que hicieron y que, por ahora, el paro sigue firme.



“Sobre los anuncios que ellos hicieron, como las ollas comunitarias, la comunidad de La Mojana no está de acuerdo, porque no se trata solamente de comida. Son personas acostumbradas a producir sus propios alimentos para ellos y para vender a toda Colombia”, dijo Aníbal Hanna, ganadero, productor y uno de los líderes de la región.

Inundaciones en La Mojana. Foto: Cortesía de Martín Acuña

Hanna también dio a conocer que la protesta se mantendrá hasta que el Ejecutivo se comprometa a cumplir con lo estipulado en el documento Conpes firmado para ejecutar el megaproyecto de las compuertas hidráulicas.



Lo que el ganadero reconoció como “un buen inicio” de la ‘solución estructural’ que planteó Prada fue la llegada de ingenieros del Ejército.



Por su parte, Arcesio Paredes, líder social del gremio de los cultivadores en La Mojana, dijo que hay mucha desconfianza con las promesas que hace el Gobierno por la negativa que inicialmente plantearon para solucionar la problemática de inundaciones en el sector.



“Que somos una región anfibia, que tenemos que aprender a convivir con el agua, que no sabían cuándo y cómo iban a tapar ‘Cara de Gato’. Todas esas manifestaciones nos obligaron a tomar acciones buscando una solución, con rifas y el paro nacional”, dijo.



Además, Paredes confirmó que ya en la región estuvieron los ingenieros realizando una evaluación de las zonas afectadas, pero que nadie les garantizaba que en verdad se fuera a materializar una solución.



De otro lado, Rodrigo García, miembro del gremio de ganaderos, explicó que se reunirán en Montería, Córdoba, con los representantes del Gobierno que se quedaron en San Marcos, Sucre, para llegar a una solución definitiva.



“Estarán en la reunión la ministra de Agricultura, la de Ambiente, la de Minas y Energía, el director del Dapre, el de la Agencia Nacional de Tierras, el gerente de Findeter, el Ministerio del Interior, entre otros, para tratar de abortar el paro, pero lo esencial es que se ponga en marcha el documento Conpes”, anotó García.



A causa de la ola invernal y de la falta de pasto, 10.000 cabezas de ganado han perecido, según Enrique Martínez, presidente del gremio de ganaderos de La Mojana. Él afirmó que se han dejado de producir cerca de 200.00 y 300.000 litros de leche diarios. “Estamos en la quiebra”, sentenció.

Recursos del Conpes



Inundaciones en La Mojana. Foto: Cortesía de Arcesdio Paredes.

En mayo pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el Conpes 4085 de política que planteaba acciones de las entidades del orden nacional para que, en conjunto con las comunidades y las autoridades regionales, se solucionara la crisis ambiental que vive el casi medio millón de habitantes de la subregión de La Mojana debido a las constantes inundaciones.



En total, el expresidente Iván Duque firmó un documento que comprometía recursos para infraestructura por más de 1,8 billones de pesos. De ese total, 1,11 billones de pesos provenían del Presupuesto General (el 71 por ciento) y otros 521.000 millones de pesos iban a salir del Sistema General de Regalías (el 29 por ciento).



Estos últimos salían de las bolsas de Antioquia y Ocad Caribe (Sucre, Bolívar y Córdoba). Sin embargo, este medio conoció que los recursos de las regiones no han sido aprobados todavía por temas de socialización y del giro del nuevo gobierno. El problema es que, si no lo hacen de aquí a que se acabe el 2022, todo el dinero de las vigencias futuras se perdería.



En la tarde de ayer, un equipo técnico de ingenieros de la UNGRD, las Fuerzas Armadas y varios ministerios estaban reunidos para evaluar la situación de La Mojana. A partir de este encuentro, se espera que anuncien puntualmente una serie de medidas económicas y ambientales para mitigar las afectaciones causadas por la temporada de lluvias.



REDACCIONES POLÍTICA, ECONOMÍA Y NACIÓN