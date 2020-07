Los mensajes claves del discurso de Duque ante el Congreso

El presidente Iván Duque instaló este lunes festivo, como el mismo lo dijo, unas sesiones inéditas del Congreso. Es la primera vez que se hacen de manera virtual.



En su intervención el mandatario se centró en explicar lo que su Gobierno ha logrado avanzar en estos dos años, también habló de lo que se ha hecho en materia de contención del coronavirus, pero igualmente se refirió a la apuesta que se tiene hacia el futuro en lo que tiene que ver con el desarrollo del país y en el fortalecimiento social y de la economía del país. En la apuesta por las energías limpias.

Pero el mensaje de fondo fue el de la necesidad de que se trabaje de manera conjunta para sacar adelante al país.



Por eso, casi que tan pronto inició, el jefe de Estado dio las primeras puntada: “Los invito a que la abracemos como lo que verdaderamente significa de fondo: un punto de inflexión para dejar atrás un pasado de divisiones y para que seamos los protagonistas de un reencuentro de los colombianos en medio de las dificultades·.



Y enseguida fue más allá y dijo que este “debe ser el momento en que los colombianos vean a todas las instituciones caminando en un propósito común, y que como sociedad nos concentremos en enfrentar el desafío del presente para construir con fuerza un mejor futuro”.



Así en párrafos sueltos, Duque fue avanzando en que el futuro del país pasa por el trabajo en equipo. “Por eso hoy ante el Congreso quiero asumir un compromiso con Colombia. Un compromiso con todos los ciudadanos, para que nuestro país salga adelante y que invite a todas las instituciones, al sector privado, a la ciudadanía, a los gobernantes locales, a que todos trabajemos en equipo por nuestra patria".



Pero es claro que Duque sabe que tiene una oposición política férrea y que ese trabajo en equipo requiere de aliados y de buscar consensos.



Por eso le dedicó espacio en su intervención para tocar este asunto. Invitó a continuar la batalla de las ideas desde la claridad de las diferencias, “pero atreviéndonos a desafiar la política del odio que promueven los profetas de la fractura nacional”.



En ese compromiso de trabajar en equipo, Duque planteó que se debe sumar la empresa privada, pero también el Congreso, los gobernantes locales, la sociedad entera.



El mandatario en su discurso fue insistente en este tema, que lo abordó en varios episodios. “Los invito a que cuando nuestros hijos y nietos nos recuerden, y la historia nos juzgue, resalten que estuvimos unidos y no torpemente divididos por vanidades o intereses electoreros”, dijo en un momento.



Pero incluso el mandatario dejó en claro que a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, él no tiene la reelección en frente sino que su único deseo es que este compromiso con el presente y con el futuro se haga realidad.

El jefe de Estado reconoció que atravesamos un momento que no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo para los más vulnerables y tras esto advirtió que “vienen los momentos más retadores de la pandemia, los que nos van a poner a prueba como personas, como sociedad, como país”.



Es un hecho que el mandatario sabe que uno de los mayores problema que afronta hoy el país es el coronavirus y por eso advirtió al Congreso que “el desafío más grande será evitar que la pandemia destruya el camino que hemos recorrido juntos para cerrar las brechas sociales”



Y a partir de esto comenzó a esbozar el trabajo realizado. Reiteró que el objetivo ha sido la protección de la vida, la preparación del sistema de salud para enfrentar la fuerza de la enfermedad, la protección a los más vulnerables por el contagio y cuidar el desarrollo social de los colombianos.



Dijo que en esa medida, la combinación de herramientas presupuestales y de apalancamiento, junto con las líneas de liquidez del Banco de la República, permiten asignar recursos cercanos al 11 por ciento del Producto Interno Bruto, para hacer posible la agenda del Gobierno.



Enseguida pasó a un asunto que maneja como nadie y son todas las cifras que tienen que ver con el manejo del covid-19. Les contó que se ha aumentado en un 40 por ciento la capacidad de atención crítica del país y que se ha duplicado la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos.



En otras palabras les explicó de manera detallada lo que se ha hecho desde el Gobierno en la contención del virus.



Pero no se quedó solo en los temas de salud, sino que también les habló de lo que se ha hecho en materia de atención social. Incluso anunció que el programa de Ingreso Solidario se extenderá hasta junio del 2021.



En su intervención el jefe de Estado también marcó su discurso con mensajes optimistas. Dijo que “tenemos que protegernos, reactivarnos y repotencializarnos de cara al futuro. De esto tenemos que salir adelante. No para volver al pasado sino para ser mejores”.



En ese mensaje de optimismo sobre el futuro pospandemia, el mandatario anticipó que se van a acelerar proyectos como el Metro de Bogotá, Puerto Antioquia, los nuevos aeropuertos de Cartagena, San Andrés y el Aerocafé y también las autopistas como la Alo Sur.



Esta es una apuesta del mandatario para generar empleo, una de las grandes preocupaciones que tiene el país. Por eso dijo que el compromiso por el empleo estará conformado por más de 2 billones de pesos en incentivos para las industrias creativas y culturales, y también aquellas con valor agregado en nuestra cultura tradicional.



Sin duda el discurso del Presidente, esta vez virtual, se centró en aclarar lo que se ha hecho estos dos años de gestión, en hacer un reporte sobre lo que se ha invertido y cómo se ha atendido la pandemia, pero también en enviar un mensaje de optimismo sobre lo que viene, sobre lo que se está haciendo.Pero para Duque es claro que esto se puede hacer si se trabaja en equipo con todos los sectores, incluso los políticos, y si se le baja el tono a la polarización.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET